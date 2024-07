2023 war ein turbulentes Jahr, geprägt von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, verschärften geopolitischen Spannungen, dem ungebremsten Aufstieg der künstlichen Intelligenz und den zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels. Nach Überzeugung von Pictet Asset Management spielt das Finanzwesen eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der dringlichsten Herausforderungen der Welt, unter anderem die Schaffung einer nachhaltigen Zukunft.

Wie der jüngst veröffentlichte Responsible Investment Report zeigt, ist die Anzahl der umweltbezogenen Engagementziele gestiegen, vor allem aufgrund der Bemühungen in den Bereichen Klimaschutz und Erhalt der biologischen Vielfalt. Die meisten Engagements konzentrieren sich jedoch weiterhin auf die Governance, da diese das Fundament für die Umsetzung der E- und S-Ziele bildet.

Wie wird Engagement bei Pictet AM definiert? „Für uns ist Engagement ein konstruktiver Dialog, bei dem wir uns mit den Unternehmen zu wesentlichen ESG-Themen auseinandersetzen. Damit wollen wir sicherstellen, dass sie ein Verständnis der Problembereiche entwickeln und die Herausforderungen kurz-, mittel- und langfristig effektiv angehen“, heißt es aus dem Portfoliomanagement.

Ziele und Ergebnisse des Dialogs stellt das Asset Management anhand von drei Fallbeispielen vor: Albemarle, Nestlé und Toyota. Nachstehend die Herangehensweise beim US-Chemiekonzern und weltgrößten Lithium-Produzenten Albemarle.

Zum Hintergrund des Engagements bei Albemarle Corporation

Albemarle hat vor kurzem an einigen seiner Standorte in Chile und Westaustralien sowohl unabhängige als auch interne Bewertungen der Praktiken zum Süsswassermanagement vorgenommen und dabei die Standards der Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) herangezogen. Pictet Asset Management geht davon aus, dass es dem Unternehmen gelingen kann, die Rückgewinnungsraten zu erhöhen und damit den Süsswasserverbrauch an diesen Standorten zu verringern.

Aufgrund der hohen Wachstumsprognosen für den Lithiummarkt und damit auch für das Lithiumgeschäft des Unternehmens werden zudem die Treibhausgasemissionen in diesem Bereich durch den geplanten Kapazitätsausbau bis 2030 in absoluten Zahlen steigen. Vor diesem Hintergrund hält das Unternehmen es für schwierig, die Netto-Null zu erreichen, und zögert daher, SBTs (Science Based Targets sind mess- und umsetzbare Reduktionsziele für Unternehmen und Organisationen, die mit den Klimazielen des Übereinkommens von Paris übereinstimmen) für das Lithiumgeschäft festzulegen (für sein Katalysator- und Bromgeschäft wurden SBTs festgelegt).

Maßnahmen im Rahmen des Engagements

Pictet AM steht seit 2022 mit dem Unternehmen in Dialog und hat sich seitdem mehrmals mit der Geschäftsführung getroffen. Besprochen wurden die bestehenden Ziele, die Intensität des Süsswasserverbrauchs an den beiden Standorten in Chile und Jordanien, an denen die Risiken der Wasserknappheit am größten sind, bis 2030 um 25 Prozent zu senken. Gleichzeitig forderten die Vertreter von Pictet AM weitere Verbesserungen im verantwortungsvollen Umgang mit Wasser durch die Umsetzung von Maßnahmen wie die Erhöhung der Wasserrückgewinnungsraten und den Einsatz von Wassermanagementtechnologien an weiteren Betriebsstandorten.

Pictet AM: „Wir haben das Unternehmen zudem aufgefordert, seine wissenschaftlich fundierten Emissionsreduktionsziele (SBTs) von der SBTi validieren zu lassen, den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien am Gesamtstromverbrauch zu erhöhen und die Transparenz zu verbessern, indem es seinen Energiemix sowie aufgeschlüsselte Zahlen zur Intensität der Treibhausgasemissionen offenlegt.“

Ergebnisse

„Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen demnächst Aktionspläne zur Erhöhung der Rückgewinnungsraten und letztlich zur Verringerung des Süsswasserverbrauchs an diesen Standorten vorlegen wird“, heißt es seitens Pictet Asset Management.

Aufgrund der hohen Wachstumsprognosen für den Lithiummarkt und damit auch für das Lithiumgeschäft von Albemarle werden die Treibhausgasemissionen des Unternehmens in diesem Bereich durch den geplanten Kapazitätsausbau bis 2030 in absoluten Zahlen steigen. Auch wenn es das Unternehmen weiterhin für schwierig hält, sein Lithiumgeschäft bis 2030 CO2-neutral aufzustellen, will Pictet AM nicht lockerlassen: „Wir werden unseren Dialog mit dem Unternehmen fortsetzen, um Möglichkeiten auszuloten und zu diskutieren, wie es SBTs für das gesamte Unternehmen festlegen und validieren kann.“