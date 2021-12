Albrech & Cie. Optirent Fonds: Neuer Name, neuer Berater, neuer Ansatz

Albrech & Cie. hat Lynceus Financial Consult zum Berater für den 2008 aufgelegten Fonds Albrech & Cie. Optirent (WKN: A0M749) ernannt. Der Fonds, der nun unter dem Namen Albrech & Cie Absolute Return weitergeführt wird, soll sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten Erträge generieren können.Dazu nutzen die Berater von Lynceus Absicherungsstrategien, die das aus Euro-Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität und Euro-Aktien bestehende Basis-Portfolio in kritischen Marktphasen schützen sollen.