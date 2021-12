Alceda-Dachfonds: Investieren wie die großen Stifter

Alceda Fund Management hat für den Investmentberater Hamburger Vermögen (HV) einen neuen Dachfonds aufgelegt. Der HV Fonds – Global Endowment Portfolio (WKN: A0M7RV) investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen. Dabei verfolgt HV-Geschäftsführer Eric Wiese eine Portfoliostrategie, die von großen Stiftungen angewandt wird.Das Fondsvermögen wird überwiegend in Investmentfonds investiert, die auf Aktien, Renten oder Geldmarkttitel setzen. Bis zu ein Zehntel des Dachfonds darf Wiese in offene Immobilienfonds, Rohstofffonds oder Hedge-Fonds stecken. Zu Absicherungszwecken kommen darüber hinaus Derivate ins Portfolio.Alceda erwartet die Vertriebszulassung in Deutschland Ende Februar. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr 1,75 Prozent.