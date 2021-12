Alceda legt Fonds für eine bessere Welt auf

Die Alceda Fund Management hat zwei neue Investmentfonds aufgelegt, mit denen Anleger auf nachhaltig wirtschaftende Unternehmen setzen können. Gemanagt werden die Portfolios von externen Vermögensverwaltern.Joachim Tack von der Fairway Asset Management aus Nürnberg ist für den neuen Dachfonds Delta Better World (WKN: A0NEZA) verantwortlich. Je nach Marktlage verteilt er das Fondsvermögen auf die Anlageklassen Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds.Ausschließlich in weltweite Öko-Aktien legt dagegen der Global Response (WKN: A0NDYY) an. Portfoliomanager Franz Suntrup von der Hamburger Franz Suntrup Portfolio Management (FSPM) setzt auf Firmen mit hohem bis mittlerem Börsenwert.Der Ausgabeaufschlag beträgt jeweils 5 Prozent. Die jährliche Verwaltungsgebühr beider Fonds liegt bei knapp 1,7 Prozent.