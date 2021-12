Alceda Ucits Platform: Aktienfonds Miller Howard Sicav in Deutschland zugelassen

Der US-Fondsmanager Miller/Howard Investments und die Fondsgesellschaft Alceda starten den Vertrieb eines neuen Aktienfonds. Der Miller Howard Sicav - Dividend Equity ist jetzt in Deutschland und Österreich zugelassen.Alceda hat den Ucits-Fonds im April auf ihrer Luxemburger Plattform Alceda Ucits Platform (AUP) aufgelegt. Das Fondsmanagement übernimmt Miller/Howard Investments Das Fonds-Portfolio umfasst überwiegend US-amerikanische Unternehmen mit überdurchschnittlicher Dividende. Bei der Auswahl der Aktien orientiert sich das Fondsmanagement an den besten 20 bis 40 Prozent der US-Dividendenaktien. Der Fonds ist nicht an einen Vergleichsindex gebunden.Darüber hinaus berücksichtigt das Fondsmanagement auch nicht-finanzielle Aspekte. Dazu zählt das ökologische und soziale Handeln der Unternehmen. Weiteres Bewertungskriterium ist die jeweilige grundsätzliche Unternehmensführung. Darunter fallen beispielsweise Faktoren wie die Vertretung der Aktionärsinteressen, die Stimmrechtsverteilung und politisches Engagement.