Aldi-Familie bleibt die reichste in Deutschland

Hier fing alles an: Mitarbeiter im Karl Albrecht Spirituosen- und Lebensmittel-Laden in der Huestrasse 89 in Essen. Das Bild wurde 1930 aufgenommen. Inzwischen gehören die Aldi-Läden zu den erfolgreichsten Discounter-Märkten der Welt und die Aldi-Brüder und ihre Familien zur Geld-Elite Deutschlands. Foto: Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG via Getty Images