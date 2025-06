Jupiter-Manager wechselt zu Pictet Asset Management

Alejandro Arevalo ist zu Pictet Asset Management gewechselt. Er übernimmt dort die Position des Co-Head of Emerging Markets Corporate an der Seite von Cary Yeung. Arevalo wird die globale Emerging Markets Corporate Strategie leiten, während Yeung weiterhin die Asia Bond Strategien verantwortet. Beide berichten an Alper Gocer, Head of Emerging Markets Fixed Income.

Arevalo leitete seit 2016 das Emerging Market Debt Team bei Jupiter Asset Management. Vor seiner Zeit bei Jupiter arbeitete er bei Pioneer Investments, Standard Bank Asset Management, Gibraltar Bank und der International Bank of Miami. Er studierte Finanzen an der Universidad Francisco Marroquín in Guatemala und der Florida International University.

Weitere Jupiter-Manager folgen Arevalo zu Pictet

Im März sind zwei weitere ehemalige Jupiter-Kollegen auf Arevalo, der bereits Anfang Februar zu Pictet wechselte: Senior Investment Manager Reza Karim und Investment Manager Alejandro Di Bernardo. Karim verfügt über fast 15 Jahre Erfahrung im Emerging Debt Investing und war zuvor bei HSBC und Henderson Global Investors tätig. Er studierte Economics in Cambridge und ist CFA Charterholder.