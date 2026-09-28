Alexander Fenn wird zum 1. Januar 2027 Head of Sales bei DJE. Er verantwortet dann den Bereich Wholesale & Retail und wird Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Zu seinem Bereich gehören außerdem Client Service sowie Product & Sales Management. Fenn berichtet an Christian Janas, der im Vorstand für das Kundengeschäft zuständig ist.

Fenn ist seit 20 Jahren im Fondsvertrieb tätig. Zuletzt war er Head of Sales Deutschland & Österreich bei Flossbach von Storch, wo er insgesamt mehr als zehn Jahre arbeitete. Zuvor war er bei Allianz Global Investors beschäftigt.

Christian Janas, Vorstand bei DJE | Bildquelle: DJE

Die Personalie ist Teil einer Neuordnung der Kunden- und Vertriebsorganisation. DJE hat nach Angaben von Janas die Bereiche institutioneller Vertrieb, Fondsvertrieb und Vermögensverwaltung in einem Vorstandsressort zusammengefasst.



„Unsere umfassende vertriebliche Neuausrichtung mit einem konsequenten Fokus auf B2C und B2B hat dieses Jahr bereits Früchte getragen. Das zeigen die starken Zuflüsse in unseren Fonds und die anhaltend hohe Nachfrage in der Vermögensverwaltung“, so Janas. Fenn solle „dieses Geschäft gemeinsam mit unserem Team weiter ausbauen“.



Andrea Huber bleibt Head of Regional Sales und ist weiterhin für die Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz zuständig. Ziel sei es, die regionale Präsenz auszubauen, teilt das Unternehmen mit.

DJE wurde 1974 gegründet und beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, darunter etwa 25 Fondsmanager und Analysten, und verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 19,2 Milliarden Euro (Stand: 31. August 2026).