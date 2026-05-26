Alexander Fenn verlässt Flossbach von Storch zum Jahresende. Der Head of Sales Germany & Austria ist für den Vertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich.

Alexander Fenn verlässt Flossbach von Storch. Der Head of Sales Germany & Austria wird den Kölner Vermögensverwalter zum Jahresende nach fast elf Jahren verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen. Das teilt Flossbach von Storch mit.

Fenn war seit Juli 2015 für den Kölner Investmentmanager tätig – zunächst als Senior Sales, ab Oktober 2020 als Leiter Vertrieb Banken Deutschland & Österreich und seit November 2021 als Head of Sales Germany & Austria. Zu Flossbach von Storch war er damals von Allianz Global Investors gewechselt, wo er zuvor mehr als zehn Jahre als Senior-Produkt-Spezialist Multi Asset und Key-Account-Manager tätig war.

„Nach über zehn Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wird Alexander Fenn das Unternehmen Flossbach von Storch zum Ende des Jahres verlassen", heißt es in einer Mitteilung des Hauses. „Wir bedanken uns für die langjährige sehr gute, stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute." Wohin Fenn wechselt, ist bislang noch nicht bekannt.

Unlängst hatte bereits Sven Brouwers seine berufliche Karriere bei Flossbach von Storch beendet. Der bisherige Leiter des Portfoliomanagements in der Vermögensverwaltung von Flossbach von Storch schied im Oktober 2025 aus dem Unternehmen aus. Sein Nachfolger ist Steffen Heihoff, zuvor Senior Portfoliomanager und Teamleiter Portfoliomanagement Vermögensverwaltung.

Zuwachs bekam der Kölner Vermögensverwalter ebenfalls: Johannes Maier wechselte Anfang März zu Flossbach von Storch. Bei den Kölnern wird er als Senior Portfoliomanager künftig die Expertise im Bereich Multi Asset innerhalb der Vermögensverwaltung verstärken.

Maier war zuvor bei Bantleon leitender Portfoliomanager für den nachhaltigen Infrastrukturfonds Select Infrastructure und Teil des Investment Komitees des nachhaltigen, thematischen Multi-Asset-Fonds Bantleon Changing World. Weitere leitende Karrierestation war bei Bloomberg.