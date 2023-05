Alexander Isak im Interview „Paris ist für Immobilien-Investoren die spannendste Metropole Europas“

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melde dich daher einmal kurz an und mache einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Alexander Isak: Da muss man differenzieren und sollte nicht allein auf einzelne Länder abstellen. Wir nehmen im Fondsmanagement auch stark Regionen und die Bedeutung von Metropolen in den Fokus. Denn es macht einen großen Unterschied, ob man etwa in Italien in Mailand oder in Rom investiert. Mailand ist der Wirtschaftsmotor Italiens, weshalb wir uns auf diese Gegend konzentrieren. In Spanien investieren wir vor allem in Barcelona und Madrid, in Frankreich in Paris.

Isak: Deutschland und Frankreich waren in unserem Fonds schon immer die stärksten Standorte. Das wird strategisch auch so bleiben. Es sind Europas größte Volkswirtschaften mit einem entsprechend hohen Gewicht.

Isak: Wir beschäftigen uns bereits seit Langem mit Nachhaltigkeit und sind in dieser Hinsicht mit unseren Immobilien gut aufgestellt. Pauschale Aussagen lassen sich nicht fällen, jedes Objekt muss für sich betrachtet werden. Und da ist die Wärmepumpe nicht immer das Allheilmittel. Wir haben beispielsweise ein großes Objekt in Paris, wo wir auf Geothermie setzen. Wir bauen zudem auch stark im Bereich Fotovoltaik aus.

Mit dem Objekt in Paris meinen Sie Pleyad. Dort haben Sie 2022 ihr Investment sogar noch einmal erweitert. Was macht Sie bei diesem Standort so zuversichtlich?

Isak: Die Stadt Paris will die grüne Metropole Europas werden. Und keine andere Großstadt geht mit so viel Ambitionen vor. Man möchte verschiedene urbane Zentren schaffen, sodass die Leute die Möglichkeit bekommen, innerhalb von 15 Minuten den gesamten Alltag zu gestalten – von Arbeit über Schule und Freizeit bis zum Einkaufen. Dafür wird ein neues Metronetz geschaffen, der Ausbau kostet Milliarden. 2024 kommen die Olympischen Spiele nach Paris, das wird die Region noch weiter befeuern. Paris ist für Investoren derzeit die spannendste Metropole Europas.

Gehen Sie jetzt, wo der Markt unter Druck ist, antizyklisch vor und kaufen neue Objekte? Oder halten Sie Ihr Pulver noch trocken?

Isak: Durch das veränderte Zinsumfeld hat sich eine gewisse Normalisierung am Markt ergeben. Investoren, die zuvor mit großem Hebel in den Markt gegangen sind, haben nun ein Problem. Uns als eigenkapitalstarken Investor bieten sich dagegen neue Opportunitäten, die wir nutzen. Denn allzu lange wird es diese nicht geben.

Was heißt das konkret?

Isak: Wir sehen im Moment besonders attraktive Einstiegschancen im Bereich Logistik und Wohnen, auch in Deutschland. Bereits im Februar konnten wir für den Fonds eine Logistikimmobilie in der wirtschaftsstarken Rhein-Neckar-Region kaufvertraglich sichern, außerdem haben wir eine Wohnimmobilie in Köln in der fortgeschrittenen Ankaufsprüfung.

Wie sieht es bei der Leerstandsquote aus?

Isak: Die Leerstandsquote ist derzeit höher als üblich. Als Core-Fonds haben wir normalerweise eine Vermietungsquote, die zwischen 90 und 95 Prozent liegt. Wir sehen momentan, dass einige Mieter mehr Zeit benötigen, bis sie einen Mietvertrag unterschreiben. Wir sehen aber auch, dass die Nachfrage intakt ist und die Mieten an vielen Standorten steigen.

Ziehen die Mieten im gleichen Maß an, wie die Baukosten gestiegen sind?

Isak: Auch hier kommt es wieder auf die jeweilige Region an. In den deutschen Großstädten Berlin, Hamburg, München und Köln beispielsweise beobachten wir deutlich steigende Mieten. Aber auch in vielen Regionen Deutschlands, beispielsweise in mittelgroßen Universitätsstädten, gehen die Mieten nach oben. Dafür sorgt das Spiel aus wenig Angebot und weiterhin hoher Nachfrage.

Warum ist das Angebot so gering?

Isak: Die Bautätigkeit ist stark zurückgegangen, wodurch viel zu wenig neue Objekte auf den Markt kommen. Dies führt bereits jetzt zu einer Verknappung von Mietflächen und zu einer Aufwertung der Immobilien, die sich bereits im Bestand befinden.

Wie sieht es bei Gewerbe-Immobilien aus? Sind die nach der überstandenen Pandemie nun interessanter?

Isak: Logistik-Immobilien sind derzeit sehr interessant. Hier sind die Lieferkettenthematik gepaart mit dem zunehmenden E-Commerce wichtige Treiber. Bei Büro-Immobilien ist es etwas differenzierter. Es gibt zwar derzeit eine gewisse Zurückhaltung bei potenziellen Käufern, aber bei Objekten mit guter Lage, hoher Qualität und flexibler Flächennutzung rechnen wir schon bald wieder mit einer zunehmenden Nachfrage. Und die Vermietungsmärkte haben sich hier ohnehin sehr robust gezeigt.

Welche Renditen können Anleger mit Ihrem Fonds mittel- bis langfristig erwarten?

Isak: Wir waren im vergangenen Jahr noch bei einer 12-Monats-Performance von fast 4 Prozent, aber einige Faktoren wie höhere Fremdkapitalkosten und der temporär etwas höhere Leerstand drücken aktuell etwas. Doch es ist nach wie vor viel Liquidität im Markt und die Inflation dürfte die nächsten Jahre hoch bleiben. Unter solchen Umständen sind Sachwerte wie Immobilien weiterhin ein sehr interessantes Investment und mit dem Potenzial in unserem Fonds sind wir dafür bestens positioniert. Mit Ausblick auf 5 Jahre rechnen wir im Durchschnitt mit 4 bis 5 Prozent Rendite pro Jahr.