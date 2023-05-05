Immobilienfonds
Immobilien: „Paris ist die spannendste Stadt Europas“ (Interview)
Alexander Isak im Interview „Paris ist für Immobilien-Investoren die spannendste Metropole Europas“
DAS INVESTMENT: Herr Isak, der UBS (D) Euroinvest Immobilien ist einer der ältesten Immobilienfonds mit Fokus auf Europa. Der Sektor ist zuletzt im Zuge der Zinswende stark unter Druck geraten. Wie unterschiedlich haben sich die Immobilien-Märkte innerhalb Europas entwickelt?
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