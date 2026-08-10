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Im Foyer des Frankfurter Maintowers dreht sich ein Mann um und sagt: „Da steht der Brad Pitt von Dietenheim.“ Alexander Lehmann will sich bei Vanguard anmelden, der Mann ist einer seiner Makler, die Frau am Empfang versteht die Welt nicht mehr.



Schuld daran ist ein Marketing-Scoop aus Baden-Württemberg. Fondskonzept, der Maklerpool aus Dietenheim, hat den Trade-Republic-Spot mit Brad Pitt nachgestellt: alles dunkel, alles schwarz, Lehmann in Lederjacke, sparsames Blinzeln. Die Idee kam nicht aus dem eigenen Haus, sie entstand in einer Videokonferenz, in der es eigentlich um Kosten ging. Die Jacke gehörte einem Freund eines Freundes, seine eigene passt ihm nicht mehr. Honorar gab es keines: „Als Vorstand der Fondskonzept bin ich da eh da.“ Er wartet trotzdem auf den Anruf von Warner Brothers.

Der Nebeneffekt ist eine Lektion über die Branche. Seine Linkedin-Profilaufrufe schossen nach oben, so stark wie selten. „Wenn wir das tollste neue Feature in unserem Makler-Service-Center haben, interessiert das deutlich weniger Leute als so was“, sagt Lehmann. Vier Jahrzehnte Vertrieb, und die Aufmerksamkeitsökonomie belohnt die Lederjacke, nicht das Produkt.

Das Altersvorsorgedepot krempelt die Branche um

Dabei steht die Branche vor der größten Umwälzung seit Riester. Zum 1. Januar 2027 kommt das Altersvorsorgedepot, der Bundessparer soll zum Investor werden. Lehmann klingt dabei nicht euphorisch, sondern gehetzt: „Im Moment stresst es mich, ehrlich gesagt.“ Der Kalender ist voll mit Terminen, und wochenlang ging es in diesen Terminen um das Falsche. Jede Fondsgesellschaft habe ihm Produkte vorgestellt, sagt er. Lifecycle-Management, Förderlogik, 401(k)-Erfahrung aus den USA, alles vorhanden. „Keiner hat gedacht, das muss auch administriert werden.“

Genau da sitzt der Pool. Welches Depot, wer macht das Zulagenmanagement, wie kommen die Daten digital in die Kunden-App: Fragen, die niemand auf eine Bühne bringt und ohne deren Antwort das Produkt nicht in den Markt kommt. Unsichtbare Infrastruktur gegen einen Milliardenmarkt. Erst seit wenigen Wochen dreht sich das Gespräch, sagt Lehmann, deshalb die Termine.

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Sein Bremsklotz-Szenario ist ein anderes: Umfragen, in denen 30 Prozent der Sparer trotz Förderung eine Garantie wollen. Die Versicherer würde er deshalb nicht abschreiben. „Es ist einfach die deutsche Mentalität.“ Für Berater erwartet er stattdessen einen Ansturm, weil Anleger nach der Werbewelle bei ihnen anrufen und fragen, ob sie etwas tun müssen.

Dass Lehmann in Systemen denkt und nicht in Abschlüssen, hat einen Ursprung in den 80ern. Seine Diplomarbeit in Freiburg drehte sich um die Frage, wie man ein Atomkraftwerk verkauft, während draußen die „Atomkraft? Nein danke“-Aufkleber unterwegs waren. Gelernt hat er daraus, dass Teams verkaufen, nicht Vertriebler. Sein größter Erfolg funktionierte genauso.

Bleibt die Frage, ob die Administration steht, bevor die Werbemilliarden rollen. Und wer den Ansturm berät, wenn Millionen Sparer gleichzeitig anrufen. Wie genau das funktioniert, welche Fehler gemacht wurden und worauf Alexander Lehmann jetzt setzt, darüber spricht er im Podcast „For Professional Investors Only“.