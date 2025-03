Alexander Orthgieß schließt seinen Fonds bei Bagus Capital

Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler blickt auf langjährige Erfahrung im Asset Management zurück. Vor seiner Zeit bei Bagus Capital war Orthgieß in der Geschäftsleitung bei Auretas Family Trust tätig, wo er den Bereich Wertpapieranlagen verantwortete. Zuvor sammelte er als Vorstand der Döttinger/Straubinger AG Erfahrung im Portfoliomanagement und stieg dort innerhalb von zehn Jahren vom Assistenten der Geschäftsführung zum COO und Partner auf.

Alexander Orthgieß, Inhaber der Münchner Bagus Capital GmbH, wechselt ab 17. März als Leiter Portfoliomanagent zur Kapitalverwaltungsgesellschaft Ahead Wealth Solutions in Liechtenstein. Dies hat DAS INVESTMENT erfahren. Der von ihm initiierte Dachfonds Bagus Global Balanced wird liquidiert, die Anteilseigner erhalten in den kommenden Monaten ihre Einlagen zurück. Die Meldung wurde bereits im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Firma Bagus Capital bleibt vorerst bestehen.

Ahead Wealth Solutions ist ein Finanzdienstleister mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Fondsgeschäft an, darunter die Gründung und Verwaltung von Anlagefonds. Es ist lizenziert nach liechtensteinischem Recht und operiert im Einklang mit europäischen Vorschriften. Derzeit läuft ein Antrag auf eine Umbenennung, der neue Name lautet dann Ci Fund Services Liechtenstein, ein Schwesterunternehmen der entsprechenden Luxemburger KVG. Beide gehören zur Schweizer Ci Fund Solutions.