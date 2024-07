Die Uelzener will sich organisatorisch und personell erneuern, um ihre Vertriebspartner und Kunden zukünftig besser zu unterstützen. Dazu wird der Bereich IT und Business Services unter der Leitung von Alexander-Otto Fechner neu aufgestellt. Der Experte für Digitalisierung und Assekuranz-IT bringt hierfür mehr als 30 Jahre Erfahrung mit den Prozessen in der Versicherungswirtschaft mit. Er war am Aufbau und Ausbau mehrerer digitaler Versicherer beteiligt und hat unter anderem neue Geschäftsmodelle an den Markt gebracht. „Mit seiner Persönlichkeit sowie seinem besonderen Know-how werden wir das Thema Prozessoptimierung einen weiteren großen Schritt voranbringen“, sagt Imke Brammer-Rahlfs, Vorstandsvorsitzende der Uelzener Versicherungen.

30 Jahre Erfahrung mit Prozessen in der Assekuranz

Alexander-Otto Fechner © Uelzener

Der studierte Betriebswirt arbeitete mehr als zwölf Jahre lang als Leiter Business Center Banken und Versicherungen bei Siemens Business Services. Im Jahr 2002 wechselte er als Partner und Leiter Sales Insurance zur Unternehmensberatung Mummert + Partner, die heute als Sopra Steria firmiert. Seit Ende 2020 war er für das Insurtech Neodigital tätig und verantwortete als Managing Director und Chief Business Officer B2B unter anderem das Insurance-as-a-Service-Geschäft mit großen Versicherern Huk-Coburg, HDI und Alte Oldenburger. Fechner habe „ganz wesentlich zum großen Erfolg und schnellen Wachstum der Neodigital beigetragen“, erklärt Stephen Voss, Vorstand Vertrieb und Marketing des digitalen Versicherers aus dem saarländischen Neunkirchen.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Neues Verhältnis zwischen Menschen und Haustier

„Die IT-Anwendungslandschaft der Uelzener bildet eine gute Basis, um neue, innovative Tierversicherungsprodukte im Markt einzuführen. Damit können wir den Kunden und unseren Vertriebspartnern effiziente und digitale Prozesse anbieten“, sagt Fechner. „Unser Ziel ist es, die Marktentwicklungen durch die zunehmende Digitalisierung von Prozessen in Verbindung mit Künstlicher Intelligenz schnell für unsere Partner zu nutzen und zum Mehrwert für unsere Kunden zu gestalten.“ Die Bedürfnisse der Uelzener-Kunden gingen dem Unternehmen zufolge „mittlerweile weit über den Versicherungsbedarf hinaus, da sich das Verhältnis zwischen Menschen und ihren Haustieren in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat“.

Die Uelzener durchlaufe derzeit einen „Wandel vom Produktgeber zum Anbieter eines kompletten Ökosystems rund ums Tier, das ein Leben lang begleitet wird“. So erhalten Interessierte über die App Deine Tierwelt beispielsweise Unterstützung bei der Tiervermittlung, Tipps für den Tieralltag sowie individualisierte Versicherungsangebote. Und der neue Assekuradeur Cleos Welt spricht digital-affine Tierbesitzer an, die Wert auf schnelle Online-Prozesse legen und den Self-Service einer persönlichen Beratung vorziehen. Mit der Neuaufstellung des Bereiches IT und Business Services unter Fechner verbinde der 1873 gegründete Versicherer zukünftig seine jahrzehntelange Expertise mit flexibleren Prozessen.