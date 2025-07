Es war ein bemerkenswerter Coup: Eine kleine Frankfurter Fondsboutique gewinnt ein 250-Millionen-Dollar-Mandat von einem der größten Staatsfonds der Welt. „Selbst US-Kollegen staunten“, sagt Alexander Preininger.

Der 49-Jährige ist seit Januar „Deputy CEO“ bei First Private Investment Management und soll nach Bafin-Zustimmung die Geschäftsführung von Tobias Klein übernehmen.

Im exklusiven Interview mit DAS INVESTMENT erklärt Preininger, was er mit First Private vorhat.

DAS INVESTMENT: Herr Preininger, herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der Probezeit! Oder gab es so etwas bei Ihnen nicht?

Alexander Preininger: (lacht) Es hieß bei mir nicht „Probezeit“, aber wir haben uns tatsächlich eine sechsmonatige Testphase zugestanden, auf beiden Seiten. Das hat sich aber relativ schnell dahingehend geklärt, dass es von beiden Seiten passt. Es ist also offiziell bestanden.

Was konnten Sie in den ersten Monaten bei First Private schon bewegen?

Preininger: Der große Meilenstein war das Staatsfonds-Mandat. Der ganze Pitch-Prozess begann, bevor ich dazugestoßen bin, aber das Timing war perfekt. Die Implementierung fällt jetzt in meine Zeit. Das bringt eine zusätzliche Dynamik ins Unternehmen und ist ganz in meinem Sinne.

Hier arbeitet ein hochambitioniertes Team seit sehr langer Zeit zusammen, fast immer in der gleichen Konstellation. Wenn jemand von außen dazustößt und neue Blickwinkel, neue Prozesse und neue Impulse reinbringt, rüttelt das natürlich auf – im positiven Sinne. Das Team hier ist extrem agil und sehr offen für Veränderungen.

Es soll sich um ein 250-Millionen-Dollar-Ticket handeln. Was bedeutet ein solches Mandat für Ihre verhältnismäßig kleine Boutique?

Steffen Hahn und Viktoria Lang arbeiten nun für First Private. © DAS INVESTMENT

Preininger: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aus Verschwiegenheitsverpflichtungen keine Spekulationen zur Summe oder zum Investor kommentieren. Um aber auf den Kern Ihrer Frage zurückzukommen: First Private ist bereits sehr gut positioniert. Die Mandatierung von einem der größten institutionellen Investoren weltweit zeigt, dass wir mit unseren Investmentlösungen die Bedürfnisse unserer Kunden ansprechen und die Performance unserer Lösungen stimmt. Wir haben zum 1. Juli zusätzlich zwei neue Teammitglieder begrüßt, die uns sicherlich dabei helfen werden, unsere langfristigen Wachstumsziele zu erreichen.

Das Geld fließt in Ihre Merger-Arbitrage-Strategie. Müssen Sie etwas an Ihren Strukturen ändern nach diesem Zufluss?

Preininger: Wir würden massiv etwas falsch machen, wären wir hier nicht skalierbar. Das ist das Schöne an Portable-Alpha-Strategien – für uns macht es erstmal keinen Unterschied, ob wir so eine Strategie auf einen Aktien-ETF setzen oder sie als Return-Enhancement zu einem Fixed-Income-Portfolio beisteuern. Das Setup mag sich bei den Investment-Guidelines unterscheiden, aber im Hinblick auf das Management des Mandats ist das komplett zweitrangig. Von daher ist es durchaus sehr skalierbar, von möglichen Kapazitätslimits sind wir noch weit entfernt.

Dennoch überraschend, so ein Ticket aus dem Ausland zu bekommen. Wie konnten Sie die Investoren überzeugen?

Preininger: Sie dürfen nicht vergessen, dass es First Private bereits seit über 20 Jahren gibt. CIO Martin Brückner und CEO Tobias Klein waren von Anfang an dabei. Eine solche partnergeführte Historie können nur die wenigsten vorweisen. Das, was wir jetzt mit dem globalen Sovereign Wealth Fund implementiert haben, ist sicherlich nichts, was sich jeder Retail-Investor ins Portfolio kaufen würde. Das ist eine durchweg institutionelle Strategie, für die wir im Portfoliomanagement ein sehr robustes und innovatives Setup haben: Bei Knowhow, Effizienz, Technologie und Schnittstellen sind wir hier „second to none“. Das hat nicht nur die internationalen Investoren überzeugt, es war auch einer der Gründe, weshalb ich mich für First Private entschieden habe.

Von Liquid Alternatives, speziell Merger Arbitrage, hat man lange Jahre kaum etwas gehört. Nun gibt es eine ganze Reihe neuer Produkte, zum Beispiel hat auch Berenberg einen M&A-Fonds aufgelegt. Weshalb ist das aktuell ein Trendthema?

Preininger: Der Begriff „Trendthema“ widerstrebt mir – das klingt nach „heute hui, morgen pfui“. Es ist aber sicherlich eine Strategie, die vermehrt Aufmerksamkeit von Investorenseite bekommt. Neben anderen Katalysatoren steht zum Beispiel auch die Trump-Regierung derartigen Transaktionen politisch freundlicher gegenüber als die vorherige Administration. Ein klassisches Beispiel war der Stahlbereich in den USA, in dem die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel lange blockiert und unter Trump dann durchgewunken wurden. So ein Umfeld begünstigt M&A per se, nicht nur in den USA.

Worin liegt das Außergewöhnliche bei First Private als traditionelles Quant-Haus, wenn es um Merger Arbitrage geht?

Preininger: Eine quantitative Strategie im Bereich Merger Arbitrage ist eher ungewöhnlich. Wir nutzen primär Machine Learning, um Wahrscheinlichkeiten eines Deals zu berechnen – ob der Deal durchgeht oder nicht. Das ist die KI-Komponente. In unserem Multi-Strategy-Fonds First Private Quantum (ISIN: DE000A3DM300) nutzen wir KI-Modelle auch für Allokationsentscheidungen. Ganz entscheidend ist aber: Wir bieten keine Blackboxes an. Der Faktor Mensch ist entscheidend und als übergeordnetes Entscheidungsinstrument präsent. Wir würden niemals einfach einen Knopf drücken und das Modell machen lassen.

Was macht der KI-Hype mit Quant? Gefühlt könnte heute jeder Tech-Student mit Daten irgendwelche Modelle bauen …

Preininger: Die Zugänglichkeit ist gestiegen, das stimmt. Das Thema Quant-Investmentlösungen ist jedoch mittlerweile sehr akademisch geprägt. Es gibt ein sehr umfassendes und langjähriges Research, KI hilft hier bei der Verarbeitung. Man darf aber nicht vergessen: Das Thema Daten ist entscheidend. Nicht jeder kann auf alle Daten zugreifen. Daten sind sehr teuer geworden. Entscheidend sind Qualität und Verarbeitung der Daten – da sind wir sehr gut aufgestellt.

Wie nehmen Sie das Geschäft mit institutionellen Anlegern wahr? Ist es schwieriger geworden, große Mandate zu bekommen und zu halten?

Preininger: Performance ist alles – das ist immer das Entscheidende. Wenn die Performance stimmt, bleiben die Investoren in der Regel treu. Was sich geändert hat: Das Umfeld ist viel kompetitiver geworden. Institutionelle Investoren haben sich in ihren Prozessen deutlich stärker professionalisiert im Vergleich zu vor zehn, fünfzehn Jahren. Der generelle Anspruch ist höher. Es geht aber nach wie vor um Performance und die Flexibilität, individuelle Kundenbedürfnisse zu berücksichtigen. Bei einem großen Player ist das schwieriger, manchmal auch nicht gewollt. Als kleineres Unternehmen können wir solchen individuellen Kundenbedürfnissen besser gerecht werden.

Sie waren bei DWS, bei Robeco und sind große Konzernstrukturen gewohnt. Wie war das für Sie, hier anzukommen?

Preininger: In einem Großkonzern muss man viel Energie in Firmenpolitik und langwierige Prozesse investieren. Ich wollte bewusst unternehmerischer tätig werden und mich neuen und anderen Herausforderungen stellen, die ein kleineres Haus bietet. Dazu kommt die extreme Reisetätigkeit – ich war wöchentlich, teilweise täglich im Flugzeug. Das ist weder familienfreundlich noch ökonomisch sinnvoll. Ab einem gewissen Alter schaut man mehr auf seine Familie und auch mehr auf berufliche Selbstgestaltung.

Was ist also konkret anders?

Preininger: Das Maß an Selbstbestimmung ist größer. Hier kann ich eine Entscheidung treffen, die einen echten und nachhaltigen Impact auf die Firma hat. Und zwar in derselben Zeit, die ich früher in eine Handlung mit weitaus geringerer Tragweite investiert hätte.

Hinsichtlich Größe, Branding oder Marketing-Budgets können wir niemals mit den großen Häusern mithalten. Was wir aber tun können: Wir können schnelle Entscheidungen treffen und direkter kommunizieren. Das können zwei sehr wichtige Erfolgsfaktoren sein.

Tobias Klein von First Private © First Private

Sie lösen nun Tobias Klein ab, der First Private über zwei Jahrzehnte geprägt hat. Was steht auf Ihrer Agenda?

Preininger: Neben unseren eigenen Produkten ist unsere KVG-Lizenz und die Partnerplattform von FP Investment Partners ein wichtiger strategischer Punkt. Es ist ungewöhnlich für eine Fondsboutique, eine eigene KVG-Lizenz zu haben, das ist ein Erbe aus dem Jahr 1991 – und kommt mir sehr gelegen. Mit unseren Partnerunternehmen Re-Cap, Resonanz Capital und Artellium funktioniert das bereits hervorragend. Unsere Plattform für externe Asset Manager ist sehr skalierbar und wird die Firma auf breitere Beine stellen.

Warum ist das wichtig?

Preininger: Asset Management wird gerne als stabiles Geschäftsfeld geschildert. De facto ist es aber sehr abhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte und – gerade bei Boutiquen – einzelner Produkte. Deswegen ist es wichtig, sich breiter aufzustellen – nicht nur um zusätzliche Erlösstränge zu generieren, sondern das Kundenportfolio zu diversifizieren. Das ist ein entscheidender Teil unserer strategischen Ausrichtung für die nächsten Jahre.

Nach meinem Gespräch mit Ihrem CIO Martin Brückner wundere ich mich ein wenig, dass hier im First-Private-Büro keine Tischtennisplatte steht …

Preininger: In der Tat gibt es bei uns im Büro weder Tischtennisplatten noch Kicker. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Hier wird gearbeitet, gespielt wird woanders.

Über Alexander Preininger und First Private

Alexander Preininger ist seit Januar 2025 Deputy CEO bei First Private Investment Management. Der gebürtige Oberbayer soll nach Bafin-Zustimmung die Geschäftsführung von Tobias Klein übernehmen, der dann in den Aufsichtsrat wechselt. Zuvor war er in verschiedenen internationalen Senior Managementpositionen bei der DWS, Amundi und Robeco tätig. Seine Freizeit verbringt Preininger gerne mit der Familie beim Skifahren am Arlberg, am Strand in Portugal oder er betätigt sich sportlich.

First Private ist eine 2003 gegründete Frankfurter Fondsboutique mit nun 26 Mitarbeitern und gehört zur FP-Gruppe. Die Gruppe verwaltet ein Volumen von 3,3 Milliarden Euro Assets under Management (Stand 30. Juni 2025) für institutionelle und private Anleger. First Private mit Sitz am Frankfurter Westhafen ist spezialisiert auf regelbasiertes, quantitatives Management von Aktien und Liquid Alternatives auf Basis modernster Methoden wie etwa künstlicher Intelligenz. Zu den Flaggschiff-Produkten gehören systematische Merger-Arbitrage-Strategien und Multi-Strategy-Fonds. Die Boutique verfügt über eine eigene KVG-Lizenz und betreibt eine Partnerplattform für externe Asset Manager.