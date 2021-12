Alexander Scurlock: „Wenn meine Konkurrenten mich schlagen, dann gratuliere ich ihnen“

Der Fragebogen als Gesellschaftsspiel – wenn Tageszeitungen oder Hochglanzmagazine Prominente zum teils heiteren, teils heiklen Kreuzverhör bitten, kommen Fondsmanager nur höchst selten zu Wort. DER FONDS ändert das.Morgens um 4 Uhr aufzustehen, um Zeitungen auszutragenMit Investitionen in AktienNeinKaufe Aktien, wenn sie gefallen sind – dann sind sie billigerThe Rise and Fall of the Great Powers von Paul KennedyIch schaue eigentlich nicht auf meine Konkurrenten – aber wenn sie mich schlagen, dann gratuliere ich ihnenDie beste Belohnung ist für mich ein zufriedener AnlegerAuf meine KinderÜber die Kurzsichtigkeit vieler InvestorenPolitikern, die sich mehr auf Meinungsumfragen als auf tatsächliche Politik konzentrierenErfahrungenEin Camcorder aus den 80er Jahren…großartig für die Kommunikation. Man sollte sich allerdings stets bewusst sein, dass alles dort Geschriebene immer wieder auf einen zurückfallen kannKeineAlle Reality-TV-SerienKeins von beidem – ich favorisiere Rugby!Das jüngste Rugby-Länderspiel Irland gegen England im März – England hat leider 8:24 verlorenEigentlich alle – man sollte einfach man selbst seinWein zum Essen – aber gern ein Bier davorAuf meinen Jaguar E-Type (Baujahr 1965)Die Elephant ParadeAuf alle Fälle in EuropaDer 45jährige, in Southampton geborene Brite besucht nach dem Schulabschluss die IMD Business School in Lausanne und studiert anschließend Betriebs- und Volkswirtschaft in Oxford. Über die Unternehmensberatung Booz-Allen & Hamilton kommt er 1994 zu Fidelity, wo er zunächst als Analyst und ab 1997 als Research-Direktor arbeitet. Zwischen 1998 und 2006 managt er sehr erfolgreich den Fidelity Euro Blue Chip und die Aktienkomponente des Fidelity Euro Balanced. Anfang 2007 schließlich übernimmt er von Graham Clapp das Management des Fidelity European Growth, dem mit einem Volumen von 8 Milliarden Euro größten Fonds für europäische Aktien.