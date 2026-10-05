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Ein Satz ins Chatfenster, eine Bestätigung, und der ETF liegt im Depot. Kein Ordermaske, kein Login in die Broker-App, kein Blick auf den Chart. Seit wenigen Wochen können Scalable-Kunden ihr Depot über ChatGPT, Claude oder Codex steuern – und zwar nicht nur lesend. Sparpläne anlegen, Aktien kaufen, verkaufen, Watchlists pflegen: alles geht nun niedrigschwellig per Prompt.

Von der ersten Diskussion im Management-Team bis zum Launch verging nicht einmal ein halbes Jahr. Inklusive Aufsicht, Legal und Compliance. „Fünf Monate waren es nicht, es war weniger“, sagt Alexander Seipp, der das Produkt verantwortet und seit fast neun Jahren bei Scalable ist. Er ist ein Betriebswirt und kein Entwickler – aber einer, der nach eigener Aussage den ganzen Tag Codex offen hat und dort Modelle und Dashboards baut.

Wichtig zu wissen: Scalable liefert nur die Schnittstelle. Was das Sprachmodell daraus macht, geschieht außerhalb der Kontrolle der Bank. Das heißt, der Depotstand kommt korrekt aus München, die gesamte Analyse drumherum kann trotzdem erfunden sein, formuliert im souveränen Ton eines Investmentbank-Researchs. Bei den modernen Sprachmodellen ist das unwahrscheinlicher geworden, aber nicht auszuschließen.

Seipp verschiebt die Zuständigkeit: „Die KI macht Fehler. Die Nutzer müssen lernen, einen kritischen Blick auf die Ergebnisse von KI-Assistenten zu haben.“ Und weiter: Scalable wolle und könne keine Verantwortung dafür übernehmen, was die Assistenten tun. Die Leitplanken sind technischer Natur. Überweisungen sind gesperrt, das Referenzkonto lässt sich per Prompt nicht ändern, jede Order muss mehrstufig bestätigt werden. Geld kann die Bank über ein Chatfenster nicht verlassen.



Nur: Wie lange bleibt so eine Bestätigung eine echte Hürde? Wird sie nicht irgendwann achtlos weggeklickt wie ein Cookie-Banner? „Das kann ich nicht beurteilen“, sagt Seipp.

Strategisch steckt hinter dem Ganzen eine Wette, die weit über ein Produkt-Feature hinausgeht. Wenn Kunden morgens nur noch ChatGPT öffnen und die Broker-App kaum noch sehen – wem gehört dann die Kundenschnittstelle? Scalable fürchtet dieses Szenario nicht, kalkuliert es vielmehr ein. Wer heute seinen Assistenten fragt, wie er 200 Euro im Monat anlegen soll, bekomme am Ende eine Empfehlung, wo das geht. Seipp zieht die Parallele zu Google vor 20 Jahren. Die Suchmaske wandere ins Chatfenster, und wer dort gut integriert sei, stehe ganz oben auf der Liste. Den KI-Assistenten sieht er nicht als Gefahr, eher als neuen Vertriebskanal.

Offen bleibt die größte Frage: Macht das Anleger wirklich besser? Scalable stellt höhere Renditen in Aussicht. Die Begründung ist bisher eher ein Gefühl als eine Zahl. Seipp sagt, er selbst entscheide informierter als früher. Doch ein guter Berater hält auch das Händchen, wenn der Markt mal rapide fällt, und hält Kunden vom Verkaufen ab.

Sagt eine KI irgendwann: „Nein, diese Aktie kaufst du heute lieber nicht“? Seipps Antwort darauf ist überraschend – und sie hat mit einem selbstfahrenden Auto in München zu tun. Warum Scalable die Order-Freigabe für ausreichend hält, wo die Aufsicht Grenzen gezogen hat und worauf Alexander Seipp jetzt setzt, darüber spricht er im Podcast.