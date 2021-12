Alexander Tetzlaff ist neuer Geschäftsführer bei BNP Paribas in Deutschland

Tetzlaff soll ab Oktober hauptsächlich für die Investitionen in den Gesundheits- und Pharma-Sektor verantwortlich zeichnen. Er berichtet an Berthold Müller, Leiter Corporate Finance von BNP Paribas in Deutschland.Tetzlaff kommt von Rothschild, wo er ebenfalls die Sektoren Gesundheit und Pharma betreute. Seine Karriere begann er bei der Deutschen Bank, bevor er 2000 zu Rothschild wechselte.