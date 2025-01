Alliance Bernstein (AB) erweitert sein Vertriebsteam in Deutschland und Österreich. Alexander van den Berg wechselt als Sales Director in die Frankfurter Niederlassung des US-Vermögensverwalters. Er berichtet an Thiemo Volkholz, Head of Retail/Wholesale Business für die DACH-Region.

Van den Berg kommt von Jupiter Asset Management, das einen Umbruch erlebt. Er war dort knapp drei Jahre als Discretionary Sales Director tätig. Zuvor arbeitete er in leitenden Vertriebspositionen bei Berenberg, Janus Henderson und SEB Asset Management.