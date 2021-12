Astrid Lipsky 08.11.2012 Lesedauer: 1 Minute

Alfred Platow beglückwünscht Obama

Der inhaltsleere Wahlkampf ums Weiße Haus ist vorüber. Und es hat sich bestätigt: Obama ist ein beliebter Mann. "Four more years." lautete die Botschaft, die der wiedergewählte Präsident über seinen Twitter-Account nach der Entscheidung in die Welt verschickte. Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender von Versiko, kommentiert das Wahlergebnis.