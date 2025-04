Alexander Mayer wird am 1. Juli neuer Finanzvorstand der ALH-Gruppe. Er folgt auf Martin Rohm, der mit 62 Jahren und 29 Jahren als Vorstandsmitglied in den Ruhestand geht. Mayer übernimmt als Vorstandsmitglied das Ressort Kapitalanlagen und Finanzen.

Er war bisher Finanzvorstand beim Konkurrenten Wüstenrot & Württembergische. Als Vorstand der Konzerngesellschaften Alte Leipziger Lebensversicherung, Hallesche Krankenversicherung und Alte Leipziger Holding wird er nach Unternehmensangaben für über 44 Milliarden Euro Kapitalanlagen und das Rechnungswesen mit Zahlungsverkehr verantwortlich sein.

Mayer hat Erfahrung als Finanzvorstand bei der Konkurrenz

Der 50-Jährige Wirtschaftsingenieur ist sei 2002 bei der W&W tätig. 2013 wurde er dort zum Generalbevollmächtigten für Kapitalanlagen ernannt. Ab 2019 hatte Mayer verschiedene Vorstandsposten im Konzern inne. Seit Mitte 2024 ist er im Vorstand für die Themen Rechnungslegung, Controlling, Risikomanagement und Compliance verantwortlich.

„Wir freuen uns, dass wir mit Alexander Mayer einen Finanzvorstand für die ALH Gruppe gewinnen konnten, der seit über zwei Jahrzehnten – davon sechs Jahre im Vorstand – mit seiner Weitsicht und seiner großen Erfahrung erfolgreich in diesem Bereich tätig ist und in der Versicherungsbranche einen exzellenten Ruf genießt“, sagt der ALH-Vorstandsvorsitzende Christoph Bohn. In einer politisch fragilen Zeit kämen auf das Kapitalanlagemanagement neue Herausforderungen zu.

Württembergische präsentiert internen Nachfolger

Die Nachfolge von Mayer bei der W&W war bereits geregelt. Neuer Finanzvorstand wird am 1. Juli Matthias Bogk. Die Personalie verkündete der Versicherer mit Sitz in Kornwestheim bei Stuttgart bereits Ende vergangener Woche.

Von 1998 bis 2001 studierte Bogk Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Versicherungen in Karlsruhe und arbeitete parallel dazu bei der Allianz Leben. 2001 wechselte der 47-Jährige zur W&W. Die ersten sechs Jahre war er Referent im Konzerncontrolling, ab 2008 leitete er den Bereich. Nach weiteren Führungsaufgaben rückte er im Jahr 2019 in den Vorstand der Wüstenrot Bausparkasse und übernahm dort bis heute das Ressort Finanzen.

Michael Gutjahr, Aufsichtsratsvorsitzender der W&W sagt: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Matthias Bogk, den wir seit Langem als herausragenden und kompetenten Finanzvorstand kennen und schätzen.“