Hallesche: Gladis wird neuer Kranken-Vorstand Wiltrud Pekarek Robert Gladis
Robert Gladis übernimmt am 1. Juli 2026 die Ressortverantwortung für die Sparte Krankenversicherung in der ALH-Gruppe. Er folgt auf Wiltrud Pekarek, die nach 42 Jahren Tätigkeit für die Unternehmensgruppe, davon außergewöhnlich lange 22 Jahre im Vorstand, Ende Juni kommenden Jahres in den Ruhestand geht.
Der 47-Jährige Gladis wurden von den Aufsichtsräten zum Mitglied der Vorstände der Hallesche Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit, der Alte Leipziger Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit und der Alte Leipziger Holding Aktiengesellschaft bestellt.
Steile Karriere in der ALH-Gruppe
Er wechselte 2003 nach seiner Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten in die private Versicherungswirtschaft. Neben seiner Tätigkeit als Kundenbetreuer und Krankenversicherungsspezialist bei der Allianz absolvierte er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre und schloss dieses als Diplom-Betriebswirt (FH) ab.
2012 trat Gladis in die ALH-Gruppe ein und übernahm zunächst regionale Vertriebsverantwortung für die Krankenversicherung. Zwei Jahre später gründete und leitete er das Kompetenzcenter Firmenkunden der Hallesche in Stuttgart. Dort baute er nach Unternehmensangaben die betriebliche Krankenversicherung auf und war verantwortlich für die Konzeption von Budgettarifen.
2020 stieg er zum Leiter des Zentralbereichs Gruppenversicherung auf und übernahm 2024 zusätzlich die Leitung des Zentralbereichs Aktuariat und Produktentwicklung. Die ALH-Gruppe bezeichnet Gladis als „ausgewiesenen Experten an der Schnittstelle von Unternehmensstrategie, Vertrieb und Produktgestaltung“.