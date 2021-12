Ali Foustok Henderson Global Investors verstärkt Deutschland-Vertrieb

Henderson Global Investors verstärkt mit der Berufung von Ali Foustok (35) zum Vertriebsmanager ab sofort das Vertriebsteam in Deutschland. Foustok wird das Geschäft mit Großbanken, Family Offices, Privatbanken, unabhängigen Vermögensverwaltern und Regionalbanken in Deutschland weiter vorantreiben. Er berichtet an Daniela Brogt, Leiterin des Deutschland-Vertriebs.

Foustok wechselt von M&G Investments Germany, wo er seit 2014 die Position als Investment-Vertriebsberater für Europa-Vertrieb innehatte. Während dieser Zeit zeichnete er insbesondere für die Betreuung und Akquisition von Vermögensverwaltern sowie Kunden im Bereich der unabhängigen Finanzberatung sowie im Bankensektor verantwortlich. Zuvor arbeitete er in der gleichen Position im Privatkunden-Vertrieb bei der Targobank.

Seine Berufslaufbahn begann Foustok als Trainee im Bereich Private & Business Clients bei der Volksbank Tübingen.