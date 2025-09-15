DAS INVESTMENT: Frau Meissner-Bebrout, Sie haben mit 24 Jahren und 10.000 Euro Startkapital Ihr erstes Restaurant eröffnet. Was war rückblickend die mutigste unternehmerische Entscheidung?

Alina Meissner-Bebrout: Das Kündigen ohne Plan B. Ich hatte einen festen Job als Souschefin in Ulm, aber ich merkte: Ich will zu viel verändern, will überall meinen Stempel draufdrücken. Das war nicht gefragt. Also kündigte ich ins Blaue hinein. Mit 24 ist man noch freier im Kopf und unbedachter als mit 35. Da macht man sich weniger Gedanken über das „Was wäre wenn“.

Nach dem Michelin-Stern kam der Druck. Was war da los?

Meissner-Bebrout: Wir waren zunächst verkopft und wollten zu viel. Ich nenne das „gewaltkreativ“. Man packt Pseudokreativität in Gerichte, vergisst aber den wohligen Geschmack, der die Gäste wirklich abholt. Es hat gedauert, bis ich verstanden habe: Der erste Moment, wenn die Gabel im Mund landet – der ist wichtiger als Instagram-taugliche Kunstwerke.

Wie balancieren Sie Perfektionismus und Pragmatismus?

Meissner-Bebrout: Letzte Woche ist uns die Sauce Hollandaise beim vorletzten Teller ausgegangen. Jetzt gibt’s zwei Varianten: Ich schreie rum und sage schneller, schneller, schneller – bringt niemandem etwas, alle werden nur verrückt, haben Panik. Oder ich atme kurz durch, verteile schnell die Aufgaben, und wir machen konzentriert weiter. Die Ruhe zu bewahren ist das Allerwichtigste. Lieber gehe ich kurz an den Tisch und sage: Sorry, uns ist ein Fehler passiert, es dauert drei Minuten länger. Der Mitarbeiter ist sonst den ganzen Abend verunsichert.

Sie führen heute 40 Mitarbeiter. Wie schaffen Sie es, dass Ihr Team auch unter extremem Druck eigenständige Entscheidungen trifft?

Meissner-Bebrout: Das Wichtigste ist, dass die Mitarbeiter verstehen, warum sie etwas tun. Ich erkläre nicht nur, wie eine Sauce gemacht wird, sondern warum sie genau diese Säuremenge braucht – als Gegengewicht zu anderen Komponenten des Gerichts. Wenn Menschen den Kontext verstehen, können sie bessere Entscheidungen treffen.

Ihr Name steht für die Qualität des Restaurants. Wie geben Sie Verantwortung ab, ohne die Kontrolle zu verlieren?

Meissner-Bebrout: Das war ein langsamer Prozess über elf Jahre. Erst kam ein weiterer Koch, dann zwei, heute gibt es ein eingespieltes Team. Der Schlüssel ist Vertrauen. Ich schenke meinen Mitarbeitern viel davon und bekomme viel zurück. Wichtig ist: Ich muss nicht täglich am Herd stehen. Wichtiger ist es, die Temperatur im Team zu spüren, Reibereien früh zu erkennen und da zu sein, wo es brennt.

Rote Beete im bi:braud | Bildquelle: Jan Düfelsiek.

Wie institutionalisieren Sie produktives Scheitern in einer Hochleistungsumgebung?

Meissner-Bebrout: Fehler passieren, auch in der Sterneküche. Entscheidend ist der Umgang damit. Wenn ich selbst einen Fehler mache, spreche ich das offen an. Das nimmt den Druck raus. Bei Mitarbeiterfehlern gilt: Lösungen finden statt Schuld zuweisen. Ein verunsicherter Mitarbeiter macht nur noch mehr Fehler.

Sie haben die 4-Tage-Woche eingeführt – in einer Branche, die für brutale Arbeitszeiten bekannt ist. Was waren die Effekte?

Meissner-Bebrout: Die Mitarbeiter sind deutlich belastbarer in ihrer Arbeitszeit. Bei uns sprechen wir von 10-Stunden-Tagen. Macht man das fünf Tage pro Woche, ist das irgendwann zu viel. Mit drei Tagen Erholung sind sie fitter, agiler, haben mehr Bock. Der Krankenstand ist zurückgegangen, die Fluktuation auch. Ja, es kostet mehr Personal. Aber für die Attraktivität des Berufs – und langfristig – zahlt es sich aus.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Wie definieren Sie Ihre persönliche Work-Life-Balance?

Meissner-Bebrout: Der Sonntag ist mir heilig – der gehört meinem Mann und mir. Klappt zu 95 Prozent. Es gibt Wochen, da brennt es, Mitarbeiter fallen aus, ein Fotoshooting kommt dazu. Dann ist die Work-Life-Balance im Eimer. Aber das muss man aushalten können als Selbstständiger.

Was raten Sie anderen Führungskräften?

Meissner-Bebrout: Das Wichtigste: Sie müssen vorleben können, was Sie vermitteln wollen. In der Küche heißt das: Sie müssen es besser können als Ihre Leute. Respekt erkocht man sich nur durch Wissen und Können, nicht durch Hierarchie oder Herumschreien. Und: Ego-Probleme kann ich mir nicht leisten. Ich kann gut abgeben – außer bei Social Media, da bin ich pingelig.

Alina Meissner-Bebrout wurde 1990 im Unterallgäu geboren und hat sich nach Stationen in Tirol, auf Mallorca und in der Sterneküche von Sven Elverfeld in Wolfsburg in Ulm selbstständig gemacht. Seit 2014 führt sie dort das Restaurant bi:braud, das 2023 mit einem Michelin- Stern ausgezeichnet wurde. Sie setzt auf regionale Zutaten, reduziert gestaltete Teller – und zeigt, dass Gourmetküche auch ohne Kaviar auskommt | Bildquelle: Jan Düfelsiek.

Was vermissen Sie an der Zeit, als Sie noch allein auf acht Quadratmetern gekocht haben?

Meissner-Bebrout: Das Unbeschwerte. Jeden Tag was anderes kochen, was der Markt hergibt. Diese Freiheit war eine wichtige Lernphase. Im Angestelltenverhältnis kocht man selten, was man selbst im Kopf hat.

Sie haben einen Michelin-Stern und ein zweites Restaurant. Was treibt Sie noch an?

Meissner-Bebrout: Die schönste Zeit ist, wenn wir in der Kochrunde sitzen – auch der Service ist dabei – und brainstormen. Jeder kommt mit einer Idee für ein Gericht. Da kriege ich Gänsehaut. Früher habe ich die Gerichte allein kreiert, jetzt mache ich das mit meinem Team. Es macht unglaublich viel Spaß – und darum geht’s am Ende: Spaß bei der Arbeit, Spaß mit den Kollegen, diese Leidenschaft zu transportieren. Dass die Mitarbeiter das selbst so leben, als wäre es ein Stück weit ihr eigener Laden.

Zweiter Stern oder Pop-up in Südfrankreich – wofür würden Sie sich entscheiden?

(Meissner-Bebrout (lacht): Das kann ich nicht mit Entweder-oder beantworten. Das eine schließt das andere nicht aus.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis nach elf Jahren Unternehmertum?

Meissner-Bebrout: Man muss anpassungsfähig bleiben. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man es schnell erkennen und ändern. Mit 24 war vieles ein Risiko. Heute weiß ich: Wenn man es richtig macht und schnell reagiert, kann man mit fast jeder Situation klarkommen. Das ist mein wichtigster Skill – und ich glaube, der wichtigste für jeden Unternehmer.