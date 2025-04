KI-Megatrend erfordert aktives Fonds-Management" (Interview)

DAS INVESTMENT: Frau Porter, KI ist das Megathema der letzten Jahre. Wie sehr hat es Ihre Investmentstrategie durcheinandergewirbelt?

Alison Porter: Am übergeordneten Trend hat sich nichts verändert: Der Technologiesektor nimmt kontinuierlich Marktanteile von der breiteren Wirtschaft. Wir identifizieren führende Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und kaufen sie zu vernünftigen Preisen. Im KI-Umfeld sehen wir höhere Renditen, aber auch höhere Volatilität. Diese Volatilität sehen wir als Chance – wir nehmen bei Höchstständen Gewinne mit und kaufen bei Rücksetzern wieder zu.

Sie haben die aktuelle KI-Welle mit einem „Vampir mit Superkräften“ verglichen, der anderen Branchen Marktanteile entzieht. Was meinen Sie damit?

Porter: In der Internetära nahm die Technologie Marktanteile von Printmedien durch Werbedollars und expandierte in den E-Commerce. Mit dem mobilen Internet sahen wir die Expansion in Bereiche wie Transport mit Uber. Heute sehen wir, dass frühere Technologieunternehmen wie Alphabet, Netflix oder Meta zu Branchenführern in anderen Sektoren wurden. Mastercard und Visa sind jetzt etwa führend im Finanzsektor. Mit KI kann Tech nun noch mehr Bereiche disruptieren – von autonomen Fahrzeugen bis zur Medikamentenentwicklung. Die Grenzen zwischen Tech und traditionellen Sektoren verschwimmen zunehmend.

Viele führende KI-Unternehmen wie OpenAI sind nicht börsennotiert. Ist das ein Problem für Sie?

Porter: Nicht wirklich. OpenAI spricht davon, bis 2029 auf 125 Milliarden US-Dollar Umsatz zu kommen, aber erst dann Cashflow-positiv zu werden. Solche Zahlen sind beeindruckend, aber ich denke an die Dutzenden von anderen großen Sprachmodellen ohne echte Differenzierung, die niemals Milliardenumsätze erreichen werden. In OpenAI könnte man investieren, aber wir wollen nicht in das siebt- oder achtbeste Sprachmodell investieren, bei dem kein Weg zur Profitabilität erkennbar ist.