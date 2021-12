Redaktion 13.08.2015 Lesedauer: 1 Minute

Alken European Opportunities Nicholas Walewski: „Monte Dei Paschi Di Siena ist die billigste Aktie Europas“

In einem aktuellen Gespräch mit Citywire Deutschland erläutert Alken-Gründer Nicholas Walewski, warum er in Europa derzeit eindeutig lieber Technologie- als Energie-Aktien kauft und was ihn an der italienischen Regionalbank Monte Dei Paschi Di Siena fasziniert.