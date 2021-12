Redaktion 21.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

Alken European Opportunities Nicolas Walewski: „Peugeot kaufen wir seit 2014 immer wieder nach“

In einem Gespräch mit Citywire Online gibt Alken-Gründer Nicolas Walewski Einblicke in sein aktuelles Portfolio und erläutert unter anderem, warum er den Anteil an Bankaktien aufgestockt hat und was ihn für den französischen Autobauer Peugeot schwärmen lässt.