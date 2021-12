Redaktion 18.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

Alken European Opportunities Nicolas Walewski: „Wir suchen nach der nächsten Red Bull“

In einem Gespräch mit Portfolio-Adviser.com erläutert Alken-Gründer Nicolas Walewski seine Anlagephilosophie und gibt Einblick in sein aktuelles Portfolio. Skeptisch bleibt er zum Bespiel gegenüber Ölwerten, während er sein Engagement in Bankaktien aufstockt und unter anderem die spanischen Titel Banco Popular and BBVA gekauft hat.