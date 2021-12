Alken schließt zweiten Fonds

Seit dem 25. Oktober nimmt die Investmentgesellschaft Alken keine Anlegergelder mehr in ihren Fonds Alken Small Cap Europe auf. Alle Order, die seit Freitag, 16 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sind oder noch eingehen, werden nicht mehr ausgeführt. Als Grund nennt Alken die Größe des Fonds.Damit folgt der Alken Small Cap Europe dem Alken European Opportunities, den die Investmentgesellschaft Anfang Oktober aus dem gleichen Anlass geschlossen hat Eine zukünftige Wiedereröffnung beider Fonds schließt Alken nach eigenen Angaben nicht aus. Außerdem sei es möglich, den Alken Small Cap Europe an einzelnen Tagen für bestimmte Transaktionen zu öffnen, so die Gesellschaft.