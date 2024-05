Diese erfreuen ihre Aktionäre beispielsweise durch Dividendenzahlungen , Aktienrückkäufe, Kapitalmaßnahmen etc. (z.B. Broadcom, Microsoft, United Health). Dazu passend die vierte Kategorie, die Dividendenzahler. Dies sind zuverlässige Dividendenzahler, die bereits seit Jahre oder gar Jahrzehnten konstante Dividendenzahlungen leisten und in der Lage sind, die Ausschüttungen sogar noch zu steigern (z.B. Procter & Gamble, Coca-Cola, Medtronic).

Weitere Kategorien:

Nachhaltigkeit: Die Top 10 der Nachhaltigkeit, die eine Vorbildfunktion für andere haben, werden hier allokiert (z.B. Schneider Electric, Orsted, Vestas Wind Systems). Das Thema Marken darf natürlich auch nicht fehlen. Denn Käufe werden von Konsumenten nicht immer rational getroffen, sobald Emotionen ins Spiel kommen. Und so werden hier die zehn wertvollsten Marken aufgespürt (z.B. LVMH, MasterCard, Alphabet).

Beständigkeit ist ein weiteres Thema im Fonds. Denn insbesondere seit Beginn der Digitalisierung wird es für viele Unternehmen immer schwerer, ihren Platz und ihre Marktposition dauerhaft gegen Firmen zu behaupten, die ihnen mit disruptiven Geschäftsmodellen den Platz streitig machen. Die Firmen, die die dazu notwendige Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen und ihren Platz behaupten, gehören in diese Kategorie und haben den Investoren konstant wachsende Erträge zu bieten (z.B. JP Morgan, Nestlé, Unilever).

Fehlen also noch zwei Kategorien, nämlich die Zukunftsgestalter sowie Gesundheit. Die zuerst Genannten gestalten die Zukunft, d.h. sie speichern Daten dezentral, sie produzieren Chips oder forschen an Lösungen, um unheilbare Krankheiten besiegen zu können (z.B. Charles Schwab, Kinspan, Costco).

Und das Thema Gesundheit wird allein durch die demografischen Entwicklungen wachsen. Der Bedarf an medizinischen Therapien steigt, genauso wie der Bedarf an Medikamenten. Die Profiteure dieses Mega-Trends gehören in diesen Bereich (z.B. Johnson & Johnson, Roche, Novo Nordisk).

10x10 = 100?

Rein theoretisch können also in Summe bis zu 100 Titel (jeweils 10 Unternehmen in 10 Kategorien) im Fonds allokiert werden. Doch in der Praxis geht diese Gleichung nicht auf. Denn auf viele Unternehmen treffen mehrere Parameter zu. Beispiele dafür sind (Startportfolio des Fonds als Grundlage): Apple (gehört in Kategorie Gigant, Marke, Gewinn, Zukunftsgestalter), Alphabet (Gigant, Marke, Gewinn, Zukunftsgestalter), JP Morgan (Beständigkeit, Gewinn) oder auch Johnson & Johnson (Dividende, Gesundheit).

Hohe Qualität hat seinen Preis

Manchmal muss man eben etwas mehr bezahlen, wenn man dafür dann im Gegenzug hohe Qualität bekommt, so die Überzeugung von Hendrik Leber, und deshalb sind die allokierten Titel nicht unbedingt billig. Experimente oder gewagte Investments macht man bei der Auswahl der Unternehmen keine. Bei den Regionen dominieren die USA und Europa, da man dort die für die Anlagestrategie erforderliche Stabilität findet. Die Länder- und Sektor-Allokation ergibt sich rein aus dem Stockpicking.



Wie man bereits anhand der Top Ten erkennen kann, dominiert der Sektor „Information Tech“ das Portfolio (ca. 18 Prozent), gefolgt von Healthcare mit rund 16 Prozent, Industrials folgen mit 13 Prozent. Wie man es von Hendrik Leber kennt, hat er auch hier das Portfolio um Spezialitäten ergänzt. So sind ein CO2-Zertifikat sowie ein Inflationsschutz im Portfolio integriert. Das Fondsvolumen beträgt nach nicht einmal 3 Jahren nach Auflage knapp 84 Millionen Euro.