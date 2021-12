Allcura baut Vorstand aus

Johannes Pohl-Grund ist neues Vorstandsmitglied bei der Allcura Versicherungs-Aktiengesellschaft. In der neu geschaffenen Position wird er die Bereiche Aktuariat, Risikomanagement, Informations-Technologie, sowie den technischen Betrieb verantworten.Pohl-Grund war über zehn Jahre als aktuarieller Berater in leitender Funktion bei Risk Consult in Köln tätig, bevor er 2011 als Prokurist zur neu gegründeten Allcura-Gesellschaft wechselte. Er ist Mitglied verschiedener Arbeitsgruppen der Deutschen Aktuarvereinigung und hat an mehreren Buchveröffentlichungen mitgewirkt.