Allcura bietet zeitlich unbegrenzte VSH für Führungskräfte an

Bislang mussten Vorstände, Geschäftsführer oder Aufsichtsräte darauf vertrauen, dass die D&O-Versicherung zahlt, wenn sie eine Fehlentscheidung getroffen haben. Das Problem: Versicherungsnehmer der D&O-Deckung ist immer das Unternehmen, nicht die Person selbst. Sobald der Chef das Unternehmen verlässt, hat er keinen Einfluss mehr auf den Versicherungsschutz – und steht im Schadenfall unter Umständen komplett ohne Deckung dar. Das liegt daran, dass D&O-Versicherungen nach dem „claims-made"-Prinzip arbeiten: Es ist also entscheidend, wann die Versicherung in Anspruch genommen wird. Da Unternehmensleiter für die Konsequenzen von Fehlentscheidungen oft erst Jahre später belangt werden und das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt womöglich schon verlassen haben, greift die D&O-Deckung in diesen Fällen nicht mehr.Ergänzt wird die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung durch eine Rechtsschutz-Versicherung des Spezial-Versicherers Roland Rechtsschutz. Der „Universal-Straf-Rechtsschutz" schützt den Unternehmensleiter vor den Kosten eines Strafverfahrens und garantiert ihm eine professionelle Strafverteidigung. Inklusive ist ein U-Haft-Paket, das im Falle einer Untersuchungshaft Assistance-Leistungen wie einen Arzneimittelversand-, Auto-Rückhol-, Botschafts- und Konsulats-Service beinhaltet und ein U-Haft-Tagegeld bietet.