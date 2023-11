Expedition Investment Podcast | Folge 1 Aller Anfang ist schwer

Wie steht es eigentlich um die (Aktien-)Rente, Sparbücher und Aktiensparer:innen in Deutschland? Und wieso ist es überhaupt so wichtig, die Reise durch die Welt der Finanzen anzutreten – vor allem für junge Menschen?

In der ersten Episode des Podcasts Expedition Investment, beginnt Host Jerrit Schmidtke seine Expedition durch den wilden Dschungel der Finanzen mit der Analyse des Status quo und einer Straßenumfrage zum lieben Thema Geld. Na, wie halten es die Deutschen denn so mit ihren Finanzen?



Mit neu gewonnenen Erkenntnissen und, viel wichtiger, so einigen neu aufgeworfenen Fragen, holt Jerrit sich in dieser Folge gleich mehrere Expert:innen an seine Seite:



Anissa Brinkhoff, freie Finanzjournalistin und selbst Podcast-Host, gibt ihre Einschätzungen zur Skepsis der Deutschen am Aktienmarkt. Denn: 2022 gab es nur rund 13 Millionen Aktiensparer:innen in Deutschland.



Dr. Martin Werding, Wirtschaftsweiser und Professor, stellt sich wiederum Jerrits Fragen zu dessen Zukunft – und klärt über die Entstehung des deutschen Rentensystems, mögliche Zukunftsmodelle und Risiken auf. Und auch Anne-Catherine Beck aus der ARD-Finanzredaktion steht Podcast-Host Jerrit in dieser Folge mit Rat und Tat zur Seite.



Ihr wollt mehr erfahren? Ihr möchtet eure eigene „Expedition Investment“ wagen? Dann hört hier die brandneue Folge.

