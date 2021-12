Alles außer Agrar Tresides mit Rohstoff-Fonds

Mit dem Tresides Commodity One bringt Tresides Asset Management seinen fünften Publikumsfonds auf den Markt. Das Anlageuniversum bilden 18 Rohstoffe aus den Sektoren Energie sowie Basis- und Edelmetalle. Soft-Rohstoffe hingegen werden nur berücksichtigt, wenn es sich dabei nicht um Lebensmittel handelt: Sämtliche Rohstoffe, die im Lebensmittelpreisindex der Vereinten Nationen enthalten sind, sind tabu.Allerdings sucht der Fondsmanager und Tresides-Partner Michael Krauß die einzelnen Rohstoffe nicht selbst aus. Er investiert über Derivate in einen Rohstoff-Index, der in regelmäßigen Abständen zwölf Rohstoffe aus dem Anlageuniversum auswählt.