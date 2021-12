Alles Fintech – oder was In diese 4 Kategorien lassen sich Finanztechnologie-Unternehmen einteilen

Die Unternehmen, die in Deutschland unter dem Begriff Fintech zusammengefasst werden, verfolgen recht unterschiedliche Geschäftsmodelle. Das Bundesfinanzministerium möchte Klarheit schaffen: In einer aktuellen Studie hat es die Branche in vier Hauptgeschäftsfelder und einige Untersektoren eingeteilt.