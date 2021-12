Alles neu bei Prima Prima vergibt Mandat an Jens Kummer

Prima Fonds Service startet den Prima Global Challenges (WKN: A0JMLV). Er bildet den Global Challenges Index (GCX) der Börse Hannover für Privatanleger ab. Der GCX enthält 50 globale besonders nachhaltig arbeitende Unternehmen, ausgewählt von der Analysefirma Oekom Research. Ebenfalls neu übernimmt Jens Kummer mit seinem Team von Mars Asset Management als Manager den Prima Top 20 (WKN: A0NJKJ).Im Rahmen dieser selbst auferlegten Erneuerungskur hatte Prima bereits Ende Januar Frank Fischer , Fondsmanager des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, zum neuen Manager für den Prima Classic ernannt. In diesem Zuge kündigte die Investment-Boutique auch an, den Fonds in Prima Globale Werte (WKN: A0D9KC) umzubenennen.