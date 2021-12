Darüber hinaus lesen Sie in unserem Themenkanal „Offshore“ alles, was Sie über Investments in Öl wissen müssen. Wo geht der Ölpreis hin? Wie optimieren Anbieter ihre Ölindizes? Wie verdienen Sie Geld mit Offshore-Schiffen? Die Antworten liefert Ihnen unser Themenkanal. Dieser Link führt Sie dorthin.