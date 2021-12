Alles zur Regulierung auf einen Blick

Interessenkonflikte, Provisionsausweis und Informationspflichten gehören ebenfalls zu den Kategorien, die in der tabellarischen Übersicht aufgeführt sind.Die Vermittler von Versicherungen und Finanzanlagen wie offenen und geschlossenen Fonds, Bankberater und an Haftungsdächer gebundene Vermittler sehen auf einen Blick, was bei der Produktvermittlung beziehungsweise -beratung erforderlich ist respektive demnächst erforderlich sein wird. Aktuell laufende Regulierungsvorhaben wie das neue Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagenrecht sind bereits berücksichtigt.Die Tabelle, die kostenlos heruntergeladen werden kann, soll regelmäßig aktualisiert werden. Going Public hat die Übersicht mit Unterstützung der auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierten GPC Law Rechtsanwaltsgesellschaft erstellt.>> zum Download der Übersicht (PDF)