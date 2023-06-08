Nachfolger für Martin Dilg Alliance Bernstein beruft Leiter für Privatkunden- und Wholesale-Geschäft

Alliance Bernstein hat in Deutschland und Österreich einen neuen Leiter für das Retail- und Wholesale-Geschäft gefunden: Thiemo Volkholz folgt in der Position auf Martin Dilg. Volkholz wechselt von PGIM Investments zu Alliance Bernstein.

Alliance Bernstein hat einen Nachfolger für Martin Dilg gefunden: Der US-Anbieter beruft Thiemo Volkholz zum Leiter des Privatkunden- und Wholesale-Geschäfts in Deutschland und Österreich. Volkholz wechselt von PGIM Investments zu Alliance Bernstein. Beide Gesellschaften bestätigten den Wechsel auf Anfrage des Schwestermagazins von DAS INVESTMENT, private banking magazin.

Bei PGIM Investments, dem Asset Manager der amerikanischen Lebensversicherungsgesellschaft Prudential Financial, verantwortete Volkholz die Kundenbeziehungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Aufgaben sollen vorerst vom bestehenden Team und unter der Leitung von Matt Shafer übernommen werden. Letzterer leitet den internationalen Vertrieb. So solle „eine reibungslose Übergabe der Verantwortlichkeiten“ gewährleistet und in Kürze mit dem Rekrutierungsprozess eines Nachfolgers begonnen werden.

Volkholz arbeitete für die Mainfirst Bank, die Capital Group und PGIM Investments

Volkholz war 2018 zu PGIM Investments gewechselt und übernahm das Geschäft in Deutschland und Österreich, ab Mitte 2019 dann auch in der Schweiz. Zuvor hatte er unter anderem die Geschäftsentwicklung bei der mittlerweile unter Stifel Europe Bank firmierenden Mainfirst Bank verantwortet sowie bei der Capital Group im deutschen Geschäft mit Banken, Wealth Managern und Family Offices als Managing Director gearbeitet.

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Bei Alliance Bernstein tritt Volkholz in die Fußstapfen von Martin Dilg, der das Geschäft in der Dach-Region zuletzt verantwortet hatte. Dilg war 2014 von Barings zu Alliance Bernstein gewechselt. Im September 2022 war bekannt geworden, dass Dilg Alliance Bernstein verlässt – damals hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass Honor Solomon das Geschäft so lange leiten soll, bis ein Nachfolger für Dilg gefunden ist. Das scheint mit Volkholz nun geklappt zu haben. Dilg ist unterdessen zu Squad Fonds gewechselt, wo er Leiter für Inhalte, Kommunikation und Services ist.

Alliance Bernstein verwaltet insgesamt ein Vermögen von 676 Milliarden Dollar und bietet Aktien-, Anleihe-, Alternatives- sowie Multi-Asset-Strategien an und ist auch explizit für Versicherungen, im Risikomanagement und Research aktiv. Insgesamt arbeiten über 4.500 Mitarbeitende an über 50 Standorten für den Asset Manager, mehr als 350 von ihnen sind Fondsmanager oder Buy-Side-Analysten.