Der US-amerikanische Asset Manager Alliance Bernstein legt zum Auftakt drei Anleihen-ETFs auf – notiert an vier europäischen Börsen. Es soll erst der Anfang sein.

Europas ETF-Markt: Wer im ersten Quartal gewann – und wer verlor

Der US-amerikanische Asset Manager Alliance Bernstein steigt in den europäischen Markt für aktive ETFs ein. Zum Auftakt legt das Unternehmen drei in Luxemburg domizilierte Anleihen-ETFs auf: den AB Global Corporate Bond ETF (ISIN: LU3322522080), den AB USD Corporate Bond ETF (LU3322522593) sowie den AB EUR Corporate Bond ETF (LU3322521785).

Die Fonds sollen einen diversifizierten Zugang zu Unternehmensanleihemärkten bieten – mit Fokus auf US-Dollar- und Euro-denominierte Titel. Aktive Zusatzerträge sollen bei geringem Tracking Error erwirtschaftet werden, die Portfolios bleiben also weitgehend benchmarknah. Die Anleiheauswahl stützt sich auf eine systematische Plattform mit mehr als 20 Jahren eigener Datenhistorie.

Notiert werden die ETFs an der Deutschen Börse, der Six Swiss Exchange, der Londoner Börse sowie der Borsa Italiana.

Über Alliance Bernstein

Alliance Bernstein verwaltet nach eigenen Angaben weltweit 867 Milliarden US-Dollar, davon rund 17 Milliarden in 27 ETFs – bislang ausschließlich in den USA, Asien und Australien. Die Europa-Einführung sei „der erste Schritt zum Aufbau eines umfassenderen regionalen Angebots“, teilt das Unternehmen mit.