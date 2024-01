Die Marktreaktion auf generative Künstliche Intelligenz (GAI) im vergangenen Jahr legte nahe, dass Investoren bereits ganz genau wissen, wie die sich anbahnende technologische Revolution ablaufen wird. Dennoch sollten professionelle Anleger genau überlegen, wie sie bei möglichen Investitionsentscheidungen vorgehen. Es wäre gefährlich, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen.

Denn obwohl wir wahrscheinlich an der Schwelle zu einem dramatischen Paradigmenwechsel in der Technologiebranche stehen, ist das Wann und Wie längst noch nicht abzusehen.

Am KI-Markt herrscht Goldgräberstimmung

Über weite Strecken des Jahres 2023 waren die US-Aktienmärkte vom Hype der Künstlichen Intelligenz (AI) geprägt. Die Renditen konzentrierten sich auf eine kleine Gruppe von Aktientiteln, die als eindeutige Gewinner im Bereich KI bezeichnet wurden.

Die verbreitete Markteinschätzung scheint zu sein, dass diese Unternehmen langfristig die Vorreiter und Nutznießer der KI-Revolution bleiben werden. Wall-Street-Analysten prognostizieren bereits, wie viel Umsatz und Gewinn die etablierten Unternehmen aus dem Bereich KI erzielen werden. Zu Fragen beispielsweise, wie sich die Nutzerzahlen des im November vorgestellten GAI-Tools „Copilot“ von Microsoft entwickeln könnten, herrscht geradezu Goldgräberstimmung. Einige Experten prophezeien bei der Gelegenheit sogar das Ende der Internet-Suchmaschinen, wie wir sie bislang kennen.

Der Wettlauf um das GAI-Betriebssystem hat begonnen

Tatsächlich ist es aktuell jedoch noch viel zu früh, um derart kühne Vorhersagen zu treffen – vor allem in Hinblick auf die Rentabilität. Ja, GAI markiert einen Paradigmenwechsel mit dem Potenzial, massive Produktivitätssteigerungen zu erzielen, indem es die Markteintrittshürden senkt und Impulse für neue und innovative Geschäftsmodelle gibt.

Vergangene Innovationszyklen zeigen jedoch wie schwierig es ist, die langfristigen Auswirkungen von disruptiven Innovationen korrekt einzuschätzen.

Aktuell stehen die bekannten Technologie-Mega-Konzerne im Rampenlicht. Jeder von ihnen möchte die Technologie für zukünftige GAI-Modelle liefern. Immerhin wird das Marktvolumen für auf KI spezialisierte Grafikprozessoreinheiten (GPUs) allein im Jahr 2023 auf mindestens 25 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Aber werden die großen Player von heute auch langfristig die Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz bleiben? Entscheidend ist die Frage: Wie können Investoren herausfinden, welche Unternehmen die richtigen Geschäftsmodelle haben, um in einer KI-Zukunft profitabel arbeiten zu können?

Ein Blick in die Vergangenheit kann helfen: Künstliche Intelligenz an sich ist nicht neu, doch als im November 2022 ChatGPT vorgestellt wurde, sprachen Experten von einem ähnlichen Innovationsmoment wie bei der Vorstellung des iPhones im Jahr 2007.

Vergleicht man die Unternehmen, die damals auf der Liste der größten Profiteure standen, lässt sich schnell erkennen, dass heute ganz andere Player an der Spitze stehen. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich neue Marktführer mit wesentlich größeren Gewinnmöglichkeiten heraus.

Wer hätte das gedacht: Zu den größten Profiteuren des Mobilen Internets gehören ganz andere Unternehmen als diejenigen, die Investoren 2007 auf ihrer Liste hatten. © S&P / Alliance Bernstein

Fakt ist: Die Entwicklung des Smartphones hat ein völlig neues mobiles Ökosystem hervorgebracht. Erst ab diesem Moment wurde die Grundlage für bekannte Namen wie Meta, Spotify, Youtube und Venmo geschaffen, um wirklich durchzustarten. Unserer Ansicht nach hat der „iPhone-Moment“ für KI noch nicht stattgefunden – und es bleibt spannend, welche Unternehmen die AI-Revolution an die Spitze katapultiert.

Kapital für KI-Infrastruktur erforderlich

Einige Veränderungen, die der Markt im Vergleich zur Ära des mobilen Internets mitbringt, lassen sich jedoch bereits erahnen: Bevorzugten Investoren bisher vor allem nicht kapitalintensive Geschäftsmodelle, die die Rentabilität der Technologieriesen antrieben, erfordert die rechenintensive Schulung und Inferenzinfrastruktur von GAI massive Investitionen in Rechenzentren und Stromsysteme. Dies könnte die Abschätzung zukünftiger Gewinne zusätzlich erschweren, insbesondere in einer Welt, in der Kapital knapp und teuer ist.

Um in einem auf KI ausgerichteten Rechenzentrum etwas zu produzieren, ist es notwendig, dass Tausende von Grafikprozessoreinheiten (GPUs) miteinander verbunden sind. Sie müssen wie eine Einheit agieren, ähnlich wie bei den hochautomatisierten Produktionslinien in den Gigafabriken von Tesla. In diesem Stadium der KI-Revolution – dem Ausbau der Infrastruktur – hat sich die Innovation von kundenorientierten Branchen auf kapitalintensive Fertigung und Entwicklung verlagert.

Klar ist auch, dass wir uns immer noch an den Anfängen der KI-Revolution befinden, und hohe Ausgaben nicht zwangsläufig hohe Gewinne garantieren. In den Anfangstagen des Internets investierten Telekommunikations- und Kabelanbieter Milliarden von Dollar in die Webinfrastruktur. Doch die Erfolgsgeschichten schrieben andere: aufstrebende Tech-Giganten mit neuen innovativen Geschäftsmodellen fuhren am Ende den Großteil der Gewinne ein.

Unternehmen, die am meisten in die Infrastruktur für neue Technologien investieren sind nicht unbedingt diejenigen, die am meisten Gewinne davon abschöpfen. Das zeigt der Ausbau der Mobilien Internets. © Alliance Bernstein

Das mobile Internet ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich ein sich veränderndes Technologieparadigma auf die Marktlandschaft auswirkte. Die Gewinner waren eben nicht nur die dominierenden Unternehmen mit ihrem First-Mover-Vorteil.

Heute ist von einer ähnlichen Entwicklung auszugehen: Neben den Mega-Konzernen, die ihre Positionen tatsächlich durch KI festigen könnten, werden sich ganz neue Marktführer etablieren.

Dies macht die Identifikation zukünftiger Marktführer nicht gerade einfach. Ganz besonders, da Investoren ihre Prognosen oft auf das stützen, was in der Vergangenheit funktioniert hat und in der Gegenwart funktioniert.

Was dabei vergessen wird: das disruptive Potenzial von Innovatoren. Bestes Beispiel für diese These: Amazon, das in seiner Anfangszeit als teurer Buchhändler angesehen wurde und sich in kürzester Zeit zu einem globalen E-Tailer entwickelte. Damals konnten sich Investoren nicht vorstellen, dass das Unternehmen sich in einen Logistikdienstleister für umfangreiche Handelsnetzwerke mit einer Cloud-basierten Infrastruktur verwandeln würde.

Wenn GAI so mächtig wird, wie wir es erwarten, werden wir erneut einen "iPhone-Moment" erleben, der die Produktivität und das Verhalten von Nutzern neu definiert. Neue Geschäftsmodelle werden entstehen, die den Status quo in vielen Branchen herausfordern werden.

Das Erkennen von Innovation erfordert Vorstellungskraft und Geduld

Der Kern von Innovationen dreht sich immer um die Vorstellungskraft. Anstatt in diesem frühen Stadium auf die vermeintlichen Gewinner zu setzen, sollten Investoren geduldig und offen sein. Der Fokus auf kurzfristige Rentabilität kann dabei in die Irre führen. Investoren sollten in jedem Fall eine umsichtige Analyse der Kapitalrenditen durchführen und eine fundierte Einschätzung der zukünftigen Erträge entwickeln.

Mit anderen Worten: Unternehmen sollten nicht notwendigerweise bestraft werden, wenn sie in KI investieren, um ihre Wettbewerbsvorteile zu stärken oder Wachstumschancen zu schaffen. Dennoch sollten sie nicht automatisch allein aufgrund der Höhe ihrer Kapitalausgaben belohnt werden. Im Gegenteil müssen Unternehmen vielmehr darauf hin geprüft werden, ob ihre derzeitigen Wettbewerbsvorteile durch neue KI-Anwendungen bedroht sein könnten.

Wenn GAI die Markteintrittsbarrieren in verschiedenen Branchen beseitigt, werden neue Akteure am Markt auftauchen. Aktive Investoren mit einem thematischen Ansatz und einem langfristigen Horizont sollten über die Technologieriesen hinausblicken, um Unternehmen mit wirklich einzigartigen Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen zu finden. Diese Unternehmen werden am meisten von der bevorstehenden KI-Revolution profitieren.

Lei Qiu ist Portfoliomanagerin bei Alliance Bernstein © Alliance Bernstein

Über die Autorin:

Lei Qiu ist Portfoliomanagerin für Disruptive Innovation Equities und verantwortlich für die Global- Disruptors- und International-Technology-Portfolios bei Alliance Bernstein. Sie ist dort seit 2016 Portfoliomanagerin und war zuvor Senior Research Analyst mit Schwerpunkt auf den Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektoren.