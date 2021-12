Alliance Bernstein verstärkt Vertriebsteam

Zur Unterstützung ihrer wachsenden Marketingaktivitäten in Europa hat Alliance Bernstein drei neue Vertriebsspezialisten engagiert Mirko Böttcher leitet von London aus den Drittfondsvertrieb von Alliance Bernstein. Vor seinem Wechsel arbeitet er als Globaler Manager für Unternehmensbeziehungen bei der Investmentgesellschaft Schroders. Gunnar Knierim ist ab sofort für die Beziehungen zwischen der amerikanischen Investmentgesellschaft Alliance Bernstein und deutschen Vertriebspartnern zuständig. Zu seinen Kunden gehören vor allem Asset Manager, Vermögensverwalter und Privatbanken, wie auch Family Offices und Dachfondsmanager. Knierim arbeitete zuvor für Pioneer Investments in München, wo er als Vertriebchef für Bank- und Vermögensverwaltungskunden zuständig war. Elizabeth Para wird als Produktmanagerin künftig den Geschäftsaufbau der Gesellschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen. Vor ihrem Wechsel nach London arbeitete sie als Investmentstrategin im Bereich Währungen für Overlay Asset Management in London.