Alliance Bernstein zu Multi-Asset-Investments Fünf Strategien für die 2020er-Jahre

Für die 2020er-Jahren erwarten wir, dass die Erträge niedriger und das Risiko schwieriger zu managen sein werden als in der vorangegangenen Dekade. Mit Blick auf die Zukunft wird ein disziplinierter Multi-Asset-Ansatz besonders wertvoll sein, um Chancen zu erkennen und Rückschläge abzumildern.

Die hohen Erträge im Jahr 2019 bedeuteten, dass die strategische Allokation für die Anleger keine große Rolle spielte. Aktien waren mit neuen Höchstständen führend, aber die Performance war über alle Anlageklassen und -kategorien hinweg stark, auch Anleihen, Immobilien und andere Diversifikatoren entwickelten sich sehr positiv. Dieser Trend galt über die meisten der letzten zehn Jahre.

Tiefgreifende Marktveränderungen

Aber die guten Zeiten könnten sich dem Ende zuneigen. Wir glauben, dass die Märkte in den kommenden zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren werden. Zu den säkularen Herausforderungen gehören die ungünstige demografische Entwicklung in den entwickelten Volkswirtschaften und in China, das langsame Produktivitätswachstum und die Belastung von Konsum und Investitionen durch die Schuldenbelastung in noch nie da gewesener Höhe. Zyklischer Gegenwind ist gekennzeichnet durch hohe Bewertungen von Vermögenswerten (nach einem Jahrzehnt leichter Geldpolitik und kreditgetriebener Expansion), populistischen Druck und steigende geopolitische Risiken.

Das bedeutet zwar nicht, dass eine anhaltende Baisse vor der Tür steht, aber wir erwarten in den nächsten zehn Jahren für die meisten Anlageklassen niedrigere Markterträge. Währenddessen werden die Abwärtsrisiken zunehmen, da die politischen Entscheidungsträger sich schwer damit tun, effektive Antworten auf diese komplexen Probleme zu finden.

Multi-Asset als Lösung

Mit einem Multi-Asset-Ansatz können sich Anleger in diesem heikleren Terrain bewegen, indem sie eine breite Palette von Instrumenten zum Aufbau eines Portfolios nutzen, von traditionellen Anlageklassen bis hin zu Beta-Diversifikatoren, Alternatives, Timing-Strategien und Optionen. Multi-Asset-Strategien können Anlegern auch neue Wege der Ertragsgenerierung und des Risikomanagements aufweisen. Mit Blick auf das kommende Jahr empfehlen wir fünf Strategien, um dem sich wandelnden Umfeld gerecht zu werden.

1. Seien Sie vorsichtiger bei Aktien – Erwägen Sie Europa und Schwellenländer

Das globale Gewinnwachstum schwächt sich ab. Für 2020 erwarten wir, dass die Schätzungen für das Gewinnwachstum in den niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich fallen werden. Und ein Großteil der mageren Gewinnzuwächse dürfte auf Aktienrückkäufe und Unternehmensfinanzierungsaktivitäten zurückzuführen sein – nicht auf das Umsatzwachstum. Die Gewinnmargen der Unternehmen scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, insbesondere in den USA, und das vor dem Hintergrund steigender Lohnstückkosten, die die Unternehmen zwingen könnten, bei Einstellungen und Ausgaben vorsichtiger zu sein. In Europa sind die Aktienbewertungen günstiger, und ein schwacher Euro dürfte die vielen exportorientierten Unternehmen der Eurozone unterstützen. Aufwärtsgerichtete Gewinnrevisionen und ein sich verbessernder Unternehmensausblick begünstigen zudem ein selektives Engagement in Schwellenmärkten, darunter auch Chinas A-Aktien.