Alliance Bernstein Zwei neue Mitarbeiter für den Vertrieb

Alliance Bernstein (AB) vermeldet Zuwachs im Vertriebsteam: Markus Novak ist als Director Wholesale für Publikumsfonds zuständig, Siegfried Volkmar als Director Institutional Sales und Consultant Relations für Angebote an institutionelle Investoren.

Novak (51) soll sich nach Angaben des Unternehmens in seiner neuen Tätigkeit vorrangig um das Geschäft mit Finanzmakler-Pools und die Kontaktpflege mit unabhängigen Finanzberatern sowie privaten Vermögensverwaltern in Deutschland kümmern. Er berichtet dabei an Martin Dilg, Leiter Retail/Wholesale Business Central & Eastern Europe. Novak kommt von Aberdeen Standard Investments, wo er als Investment-Direktor arbeitete. Zuvor war Novak bei J.P. Morgan Asset Management, Skandia Lebensversicherung sowie Aspecta Assurance International Luxembourg.



Schwerpunkt Multi-Asset- und Income-Strategien

„Wir sehen starkes Interesse an unseren Multi-Asset- sowie Income-Strategien. Mit dem nun vollzogenen personellen Ausbau werden wir unsere Beratungskompetenz für diese Zielgruppen weiter verbessern“, sagt Dilg.



Volkmar (47) soll sich schwerpunktmäßig um Versicherer in Deutschland und Österreich kümmern. Er berichtet an Philipp Lehner, Leiter Institutional Business Central Europe. Volkmar kommt von Natixis, wo er als Leiter Institutional Sales Germany, Switzerland & Austria beschäftigt war. Außerdem war Volkmar bereits für Axa Investment Managers und Swiss Life Asset Management tätig.