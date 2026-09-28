Alliance Bernstein (AB) bekommt einen neuen Chef: Zum 1. April 2027 folgt Onur Erzan auf Seth Bernstein, der nach fast zehn Jahren an der Spitze in den Ruhestand geht.

Alliance Bernstein bekommt einen neuen Chef: am 1. April 2027 wird Onur Erzan Präsident und Chief Executive Officer. Er übernimmt von Seth Bernstein, der zum 31. März 2027 in den Ruhestand tritt, dem Board of Directors von AB aber weiter angehört.

Erzan ist bereits seit Januar 2026 Präsident des Hauses. In dieser Funktion verantwortet er neben Strategie und Unternehmensentwicklung das Private Wealth Management, das Geschäft mit privaten Alternatives (Global Private Alternatives) und den weltweiten Vertrieb im Asset Management.

Zu AB kam Erzan 2021. Seitdem hat er nach Angaben des Unternehmens die globale Vertriebsstrategie neu aufgestellt und neue Geschäftsfelder aufgebaut, darunter aktiv gemanagte ETFs, einen eigenen Bereich für das Asset Management von Versicherungen sowie ein erweitertes Angebot bei Private Credit und Altersvorsorge.

Als Leiter von Bernstein Private Wealth Management baute er zudem das Geschäft mit sehr vermögenden Kunden, international aufgestellten Familien und Family Offices aus. Zuvor war Erzan 20 Jahre bei McKinsey & Company tätig, zuletzt als Senior Partner und Co-Leiter der Wealth & Asset Management Practice.

Branche im Umbruch

Der scheidende CEO Bernstein hinterlässt ein deutlich verändertes Unternehmen. Unter seiner Führung entwickelte sich AB vom klassischen aktiven Manager für börsennotierte Anlagen zu einem breiter aufgestellten Haus mit Standbeinen in Private Markets, Private Wealth Management, Versicherungs-Asset-Management und Altersvorsorge.

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Zu den Meilensteinen von Bersteins Amtszeit zählen der Umzug der Zentrale nach Nashville, der Aufbau von AB India und die Überführung von Bernstein Research in ein Joint Venture mit der Société Générale. Das verwaltete Vermögen hat sich in seiner Zeit als CEO nahezu verdoppelt, auf 919 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. August 2026).

Neuer Konzern im Hintergrund

Der Wechsel fällt in eine Phase, in der sich auch das Umfeld von AB verändert. Die Muttergesellschaft Equitable Holdings, die rund 68 Prozent an AB hält (Stand: Juni 2026), plant, mit Corebridge Financial zu fusionieren. Corebridge ist die Holding, die das ehemalige Lebens- und Altersvorsorgegeschäft des Versicherungskonzerns AIG verantwortet.

Nach Abschluss der Fusion soll Erzan auch dem Führungsteam des dann vergrößerten Unternehmens unter CEO Marc Costantini angehören. Dem Management Committee von Equitable gehört er bereits seit 2021 an.