Academy-Aktiencheck Allianz-Aktie: In diesen ETFs und Fonds ist sie hoch gewichtet

Die Allianz gehört zu den Gründungsmitgliedern und zu den sehr beständigen Dividendenzahlern im Dax. Du willst in den Versicherer investieren, aber am liebsten über ETFs und Fonds? Wir haben dir fünf ETFs und fünf Fonds herausgesucht, in denen der Münchner Konzern stark vertreten ist.

Collage mit Regenschirm: Auf deutsche Versicherer wie die Allianz kommen in diesem Jahr hohe Kosten durch Starkregen und Überschwemmungen zu.

Mit weiterhin starken Überschwemmungen startete das Jahr 2024 für viele Personen unter anderem in Sachsen Anhalt, Bremen und Niedersachsen. Ende der ersten Januarwoche hat sich die Lage durch Frost und Schnee laut Medienberichten etwas entspannt. Zahlreiche Personen in Lilienthal bei Bremen konnten wieder zurück in ihre Häuser ziehen. Entwarnung gibt es allerdings noch nicht überall. In Niedersachsen waren am 7. Januar laut Medienberichten von landesweit 97 Pegeln immer noch 23 auf der höchsten Meldestufe oder darüber. Dies teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. „Wir brauchen Durchhaltekraft“, so der Sprecher weiter. Überschwemmungen sind vor allem für die betroffenen Personen vor Ort eine schlimme Nachricht. Sind sie gegen solche Schäden ausreichend versichert, springt für die Schäden aber zumindest ein Versicherer ein. Schäden in Höhe von 4,9 Milliarden Euro durch Wettereignisse Insgesamt mussten deutsche Versicherer laut Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) im Jahr 2023 für Schäden in Höhe von 4,9 Milliarden Euro aufkommen. Diese wurden vor allem durch Überschwemmungen, Hagel und andere Wetterextreme verursacht. Die Schäden teilen sich laut GDV so auf: 2,7 Milliarden Euro entfallen auf Schäden durch Sturm und Hagel.

Überschwemmungen und andere Unwetter kosteten die Versicherer 900 Millionen Euro.

Die versicherten Kfz-Schäden lagen bei 1,3 Milliarden Euro. Um sich besser vor Risiken durch Windstürme zu schützen, hat der Allianz-Konzern daher Ende Dezember 2023 eine Katastrophenanleihe, einen sogenannten Cat Bond, herausgebracht, in den Investoren einsteigen können. Diese sichert den Konzern drei Jahre lang gegen Schäden in Höhe von 250 Millionen Euro ab, wenn diese durch europäische Windstürme verursacht werden. Wenn du in das Investmenthema Cat Bonds mehr einsteigen willst, findest du hier mehr Infos dazu. Dieser Cat Bond ist laut Angaben der Allianz die erste Katastrophenanleihe seit über einem Jahrzehnt, durch den sie eigene Versicherungsrisiken absichert. Der Versicherer hat mit Blue Sky Re Dac, einer in Irland gegründeten Zweckgesellschaft, einen Rückversicherungsvertrag mit dreijähriger Laufzeit vereinbart. Normalerweise sichern externe Rückversicherer solche Risiken für Versicherer ab.

Das Wichtigste zum Investieren, 3x wöchentlich, direkt in dein E-Mail-Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Ähnlich stürmisch wie die Wetterlage stand es in den vergangenen Jahrzehnten auch um die Allianz-Aktie. Seit Januar 2003, als die Aktie bei ihrem Allzeittief von knapp 40 Euro stand, geht es für die Aktie aber, bis auf eine größere Delle in den Jahren 2008/2009 aufgrund der Finanzkrise, nach oben. Mittlerweile liegt sie der Kurs bei knapp 243 Euro. Allianz-Aktie: Allzeithoch lag 2000 bei 396 Euro Von ihrem Allzeithoch ist sie aber noch weit entfernt. Im Januar 2000 kostete die Aktie des deutschen Versicherers 383 Euro; im gleichen Jahr, als der DAX und der sogenannte Neue Markt ihre bisherigen Allzeithochs geknackt haben. Eine Besonderheit der Allianz-Aktie ist, dass der Münchener Versicherer ein stabiler Dividendenzahler ist. Die Dividende hat das Unternehmen seit dem Jahr 2008 stetig erhöht. Im Jahr 2023 lag diese bei 11,40 Euro pro Aktie. Experten rechnen damit, dass diese positive Entwicklung so weitergeht. Kennzahlen zur Allianz-Aktie im Überblick: ISIN : DE0008404005

: DE0008404005 Marktkapitalisierung : 95,27 Milliarden Euro

: 95,27 Milliarden Euro Wertentwicklung 1 Jahr : 15,01 Prozent

: 15,01 Prozent Wertentwicklung 3 Jahre : 18,63 Prozent

: 18,63 Prozent Kurs-Gewinn-Verhältnis : 14,48

: 14,48 Gewinn je Akti e: 16,78

e: 16,78 Dividendenrendite: 4,70 Prozent (Daten: Börse Frankfurt vom 8. Januar 2023) Wenn du jetzt der Meinung bist, dass die Allianz gut für kommende Schäden gerüstet ist und die positive Aktienentwicklung so weitergeht, haben wir dir zehn ETFs und Fonds herausgesucht, in denen der deutsche Versicherer vertreten ist. Wenn du lieber doch nicht in die Allianz investieren möchtest, haben wir dir hier noch eine Auswahl anderer Aktienchecks mit ETFs und Fonds zusammengestellt, in denen beispielsweise Aktien der Firmen LVMH, Novo Nordisk, Nvidia, Apple, Tesla, Berkshire Hathaway und Microsoft enthalten sind.

