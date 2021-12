Redaktion 02.09.2020 Lesedauer: 1 Minute

Allianz, Alte Leipziger & Co. Versicherer mit dem besten Service während der Corona-Krise

Was können die Versicherer tun, um in Krisenzeiten in der Gunst der Makler zu steigen? Und welche Gesellschaften haben das in der aktuellen Corona-Krise getan? Ass Compact ging diesen Fragen im Rahmen seiner Trends-Studie nach.