Altersvorsorge in Deutschland Wie hohe Inflation die Rente entwertet

Immer mehr Vorsorgesparer in Deutschland rechnen damit, dass die Preise für den alltäglichen Konsum auch in der Zukunft stark steigen werden: Jeder Vierte macht sich aktuell Gedanken darüber, was eine möglicherweise dauerhaft hohe Inflation für die eigenen Finanzen im Ruhestand bedeutet.