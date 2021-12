Redaktion 04.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Allianz-Arena und Co. Versicherer setzen auf Fußball-Emotionen

Ob Allianz-Arena in München, Signal-Iduna-Park von Borussia Dortmund oder die HDI-Arena von Hannover 96 – Versicherer übernehmen gerne das Sponsoring von Stadien und Fußballvereinen. Die Marketingstrategie dahinter setzt vor allem auf die Emotionen des Sports und die Begeisterung der Fans. Für die Allianz geht diese Rechnung voll auf. 6 Millionen Euro zahlt der Versicherer jährlich an den FC Bayern München und war dafür allein 50.000 Mal im Rahmen des Champions-League-Finals 2012 in den Medien präsent.