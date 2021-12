Allianz, Axa & Co. Die 10 Lebensversicherer mit der höchsten laufenden Verzinsung

Lebensversicherer stecken aufgrund der langjährigen Niedrigzinsen in Geldnöten. Daher erhalten auch ihre Kunden immer geringere Überschussbeteiligungen. Welche Anbieter ihre Gesamtverzinsung im nächsten Jahr am stärksten absenken und welche Versicherer ihren Kunden am noch meisten zahlen, steht hier.