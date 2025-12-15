AO-Vertrieb der Allianz: Wienhausen folgt auf Kanning
Hanno Wienhausen wird zum Beginn des neuen Jahres neuer Vorstandsvorsitzender der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG (ABV). Die Einheit ist im Konzern für den Ausschließlichkeitsvertrieb mit rund 8.000 Vermittlern verantwortlich. Wienhausen folgt auf Andreas Kanning, der den Posten sechs Jahre innehatte. Das Unternehmen spricht in einer Mitteilung von einem „Generationswechsel“.
Unklarer Wechselgrund
Über die Gründe des Abgangs des 61-jährigen Kanning macht die Allianz keine Angaben. Er soll aber für seinen Nachfolger und die ABV ab 2026 als Berater fungieren. Kanning habe mit dem „ABV Zukunftsprogramm“ entscheidende Weichen für die Zukunftsfähigkeit des Allianz-Vertriebs gesetzt und fortlaufendes Wachstum in der Geschäftsentwicklung erreicht, wie es heißt.
Der 43-jährige Wienhausen war von 2014 bis 2021 in der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG in verschiedenen Vertriebsführungsfunktionen tätig, unter anderem als Leiter einer Geschäftsstelle und zuletzt als Leiter der Vertriebsdirektion Berlin. Anfang 2022 wechselte der promovierte Jurist zur Allianz Suisse, wo er als Verantwortlicher fürs Underwriting und Mitglied der Geschäftsleitung das Schaden- und Unfallgeschäft sowie ab 2023 zusätzlich die Ressorts Schaden und Automotive leitete. Im Oktober 2024 kehrte Wienhausen als Vorstand in die Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG zurück und verantwortet dort seit dem 1. Januar 2025 den Vertrieb Süd.
Klaus-Peter Röhler, Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG sagt: „Unseren Wachstumskurs im Ausschließlichkeitsvertrieb wollen wir in den kommenden Jahren intensivieren und weiter in die stetige Erneuerung unserer Vertriebsorganisation investieren.“ Wienhausen sei eine starke und innovative Führungspersönlichkeit und als ehemaliger Ruderer im Achter der deutschen Nationalmannschaft auch ein ausgeprägter Teamplayer, der andere zu Bestleistungen motiviere.
Weitere Personalwechsel
Auf den Wechsel von Wienhausen folgen weitere personelle Veränderungen. Der Ex-Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (49) übernimmt zum 1. Januar das Vorstandsressort Vertrieb Süd der ABV, und Alexander Vogel (53), derzeit Vertriebsverantwortlicher für Zentraleuropa, übernimmt zum gleichen Zeitpunkt von ihm das Vorstandsressort Leistung, Vertrieb und Personal der Allianz Private Krankenversicherung.